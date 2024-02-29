ОФЗ-ПД стоит рассматривать именно для долгосрочных инвестиций - Freedom Finance Global

ОФЗ-ПД (облигации федерального займа с постоянным доходом) стоит рассматривать в данное время именно для долгосрочных инвестиций, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Минфин РФ в среду разместил ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ИН серии 52005, - напоминает эксперт. -

Спрос на ОФЗ-ПД с погашением 19 мая 2038 года превысил предложение почти вдвое, было продано бумаг на общую сумму в 43,738 млрд руб., цена отсечения составила 83,0631% от номинала, что соответствует доходности 12,73% годовых. Ставка купонного дохода была определена на уровне 9,8% годовых".

Спрос на линкеры с погашением 11 мая 2033 года также оказался выше предложения, отмечает Чернов. Всего было продано бумаг на общую сумму 8,944 млрд руб., цена отсечения составила 81,05% от номинала, что соответствует средневзвешенной доходности 5,17% годовых.

"В четвертом квартале 2023 года ОФЗ-ИН не пользовались спросом у инвесторов, и большинство аукционов по их размещению были признаны не состоявшимися в связи с отсутствием необходимого количества участников, - указывает аналитик инвесткомпании. - Дело в том, что в результате ужесточения денежно-кредитной политики Банка России до 16% ожидалось резкое замедление инфляции и, как следствие, снижение доходности ОФЗ-ИН. При этом спрос на ОФЗ-ПД также превышал предложение в среднем вдвое, так как высокая ключевая ставка позволяла зафиксировать двузначный доход по ним на долгосрочную перспективу. В настоящее время ОФЗ-ПД стоит рассматривать именно для долгосрочных инвестиций, потому что ставки во втором полугодии текущего года начнут снижаться, как и доходность по этим бондам, а сейчас они находятся на максимуме с 15 декабря 2023 года, согласно индексу RGBI. Что касается покупки ОФЗ-ИН, их в первую очередь стоит добавлять в инвестиционные портфели как инструмент хеджирования от инфляции".

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