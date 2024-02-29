Курс рубля может достичь отметки 92 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля может достичь отметки 92 руб./$1 в ближайшие дни, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в среду заметно укрепился. Поддержку российской валюте оказывал рост продаж валютной выручки в рамках последнего дня налогового периода. Сегодня курс USD/RUB находится у 90,9 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Налоговый период окончательно завершился, и курс в ближайшие дни может постепенно расти в сторону 92 руб./$1", - пишут аналитики.

Цены на нефть во вторник не показывали особо выраженную динамику на фоне перехода фьючерсов на новые месячные контракты, отмечается далее в комментарии. При этом недельные данные от Минэнерго США были смешанными - они указали на более сильный, чем ожидалось, рост запасов нефти, но и на неожиданно сильное снижение бензиновых запасов. В среду майские фьючерсы Brent торгуются у $82/барр. По мнению экспертов банка, в целом у котировок есть потенциал к росту в сторону $83/барр.

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