"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Fix Price

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для депозитарных расписок (GDR) Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 406,2 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Вышедшая отчетность эмитента показала, что по итогам 2023 года темпы роста выручки продолжили замедляться. При этом компания имеет перспективы дальнейшего расширения сети, может частично восстановить трафик и возобновила выплату дивидендов. Кроме того, Fix Price оценивается всего в 4,1 EV/EBITDA 2024 года, что является низким значением с учетом ожидаемых темпов роста бизнеса", - указывает эксперт инвесткомпании.

Fix Price - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен. На данный момент компания имеет 6414 магазинов в РФ и ближайшем зарубежье.

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