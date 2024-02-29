Промсвязьбанк (ПСБ) негативно оценивает перспективы цены акций "АЛРОСА", инвесторам пока стоит воздержаться от покупок бумаг компании, говорится в обзоре эксперта Алексея Головинова.

"Финансовая отчетность эмитента за 2023 год по МСФО слабая, несмотря на рост выручки. Во многом это результат деятельности компании в II полугодии. В 2024 году "АЛРОСА" предстоит погасить еврооблигации на $500 млн, что эквивалентно примерно 46 млрд руб. (без учета процентов). Для компании это существенная сумма в настоящее время, - указывает аналитик. - Отношение чистого долга к EBITDA по итогам 2023 года, по нашим оценкам, составило 0,7х. Это позволяет "АЛРОСА" выплатить дивиденд. Учитывая низкий денежный поток, базой для выплаты может быть чистая прибыль. В таком случае потенциальный дивиденд за II полугодие составит 2 руб. на акцию (2,7% доходности). Взгляд на перспективы акций "АЛРОСА" негативный. Позитивных факторов пока нет. Учитывая падение финансовых показателей и низкую потенциальную дивидендную доходность, лучше воздержаться от покупок бумаг компании".

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