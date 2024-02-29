Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут послание президента России, макростатистика в США и Германии:

- Послание президента РФ Федеральному собранию;

- Дефлятор расходов на личное потребление (PCE) в США за январь;

- Индекс потребительских цен в Германии за февраль;

- Незавершенные продажи на рынке жилья в США в январе;

- Розничные продажи в Германии в январе;

- Выступления представителей ФРС США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.