Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 3200-3250п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 3200-3250 пунктов в четверг, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Считаем, что спрос будет сегментированным. Видя рост сегмента девелоперов, ждем догоняющего роста цены акций ГК "Самолет". Предпочтение также отдаем бумагам банка "Санкт-Петербург" и "Инарктики", - отмечает аналитик в комментарии.

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