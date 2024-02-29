Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций First Solar Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $182 за штуку, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Позднякова.

"Результаты эмитента за четвертый квартал 2023 года оцениваем как нейтральные. Хотя выручка недотянула до общерыночных ожиданий из-за снижения цены реализации, EPS оказалась выше консенсуса. Прогноз на 2024 год соответствует консенсусу. Текущий год может стать периодом более быстрого роста выручки и операционной прибыли компании. Стратегические позиции First Solar остаются сильными. Основные производственные мощности компании и клиентская база находятся в США, что делает компанию одним из основных бенефициаров закона IRA. Текущая оценка эмитента соответствует 11 прогнозным прибылям при прогнозе роста в ближайшие годы на 65%", - указывает эксперт инвестиционной компании.

Обращает внимание Поздняков и на возможные ключевые риски:

- Сегмент солнечного оборудования является высококонкурентным в технологическом аспекте. В случае потери ключевого преимущества продукта из-за разработок с более высоким КПД у конкурентов First Solar может столкнуться с падением количества заказов.

- Ограничения, связанные с глобальными цепочками поставок и торговыми войнами между США и Китаем, могут негативно повлиять на деятельность компании.

- Падение спроса на панели со стороны крупных операторов энергетических проектов.

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