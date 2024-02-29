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29 февраля 2024 года 09:38

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 29 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили снижением сессию в среду, инвесторы оценивали статданные из США и новости крупных компаний. Американская экономика в IV квартале увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о более значительном подъеме - на 3,3%. Аналитики не ожидали пересмотра предварительных данных. Тем временем объем запасов на оптовых складах в США в январе сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца. В декабре показатель вырос на 0,4%, эксперты ожидали его повышения в январе на 0,1%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в четверг, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,9%, гонконгский Hang Seng - менее 0,1%. Инвесторы продолжают ждать публикации в пятницу официальных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг КНР. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,6%. Вместе с тем японский Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть стабильны на торгах в четверг после разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $83,65 за баррель, что всего на 0,04% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,03, до $83,68 за баррель. Срок действия апрельских фьючерсов истекает в четверг. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,03%, до $78,52 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,4%, до $78,54 за баррель.

Снижению стоимости WTI в среду способствовали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 1,5 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордном уровне - 13,3 млн баррелей в сутки.

Некоторую поддержку нефтяному рынку в среду оказали сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 28 февраля выросла в 3,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 37,478 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,1 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,06% и составил 106,05 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,08%, поднявшись до 887,81 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СИБУР Холдинг БО-03" (+0,65%), "ГК Самолет БО-П10" (+0,28%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,18%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,16%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) завершило размещение 3-летних облигаций серий 003Р-10R и 003Р-11R суммарным объемом 70 млрд рублей. Сбор заявок на займы прошел 21 февраля. Компания установила размер спреда к ключевой ставке ЦБ по бондам серии 003P-10R на уровне 130 базисных пунктов, величину премии к RUONIA по облигациям серии 003P-11R - на уровне 140 базисных пунктов. Купоны по бондам серии 003P-10R будут ежемесячными, серии 003P-11R - квартальными. Объем выпуска серии 003P-10R с привязкой к ключевой ставке зафиксирован на уровне 50 млрд рублей, серии 003P-11R с привязкой к RUONIA - 20 млрд рублей.

ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации" завершило размещение двух выпусков социальных облигаций 8-9-й серий с поручительством ДОМ.РФ общим объемом 20 млрд рублей. 20 февраля эмитент провел сбор заявок на выпуск 5-летних социальных облигаций 8-й серии объемом 15 млрд рублей. Ставки ежеквартальных купонов по нему будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: RUONIA + спред в размере 1,35% годовых. 26 февраля компания за час без премаркетинга провела сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций 9-й серии объемом 5 млрд рублей. Ставки ежемесячных купонов по займу рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России + спред 1,15% годовых.

ООО "Мой самокат" полностью разместило выпуск 2-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Размещение началось 29 января и прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 20% годовых, предусмотрены ежемесячные купоны.

АО "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ") планирует в марте провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001P-04 объемом не менее 5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут фиксированными и ежемесячными, ориентиры по ставке будут объявлены позднее. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Сэтл групп" 26 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002Р-03 с офертой через 2 года объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 15,9% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 17,11% годовых, купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 29 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Истринская сыроварня" установило ставку 4-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых. Эмитент разместил 4-летний выпуск облигаций на 150 млн рублей в декабре 2023 года. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка банка России плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых, купоны ежемесячные. По займу установлена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов.

Альфа-банк выкупил по оферте 1 млн 665 тыс. 043 облигаций серии БО-40 по цене 100% от номинала, или 16,7% эмиссии. Банк разместил 15-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года по ставке полугодового купона 7,35% годовых. Ставки 13-18-го купонов установлены на уровне 13,2% годовых.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) приобрела по оферте 19 млн 574 тыс. 494 облигации серии 002Р-05 по цене 100% от номинала, или 97,9% эмиссии. Десятилетний выпуск объемом 20 млрд рублей был размещен в марте 2018 года по ставке полугодового купона 7,3% годовых. Компания установила ставку 13-20-го купонов на уровне 9% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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