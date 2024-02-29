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29 февраля 2024 года 09:15

Цены на нефть стабильны

Уолл-стрит закрылась в минусе в среду на статданных и отчетностях. Азиатские акции торгуются без единой динамики в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг утром, Brent торгуется на уровне $83,6 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили снижением сессию в среду, инвесторы оценивали статданные из США и новости крупных компаний.

Американская экономика в четвертом квартале увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о более значительном подъеме - на 3,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, не ожидали пересмотра предварительных данных.

Тем временем объем запасов на оптовых складах в США в январе сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца. В декабре показатель вырос на 0,4%, эксперты ожидали его повышения в январе на 0,1%.

Акции eBay (SPB: EBAY) подорожали на 7,9% на новости о том, что крупнейший в мире интернет-аукцион в четвертом квартале 2023 года получил чистую прибыль и выручку выше ожиданий рынка, а также повысил дивиденды и расширил программу обратного выкупа акций.

Котировки акций Beyond Meat (SPB: BYND) взлетели на 31% после того, как производитель растительных заменителей мяса отчитался о сокращении выручки и росте убытка в прошлом квартале, но дал сильный прогноз на текущий фингод.

Цена бумаг Agilent Technologies (SPB: A) повысились на 3,4%, хотя поставщик решений для научного тестирования и измерений сократил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 1%, выручку - на 6%.

Американская TJX Cos. (SPB: TJX) в четвертом финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 35%, выручку - на 13%, причем выручка оказалась лучше ожиданий рынка, а скорректированная прибыль совпала с прогнозами. Капитализация сети магазинов товаров по сниженным ценам поднялась на 0,6%.

Рыночная стоимость Advance Auto Parts (SPB: AAP) повысилась на 2,6%. Ритейлер автомобильных запчастей и аксессуаров в октябре-декабре 2023 года зафиксировал чистый убыток и сократил выручку, при этом дал позитивный прогноз прибыли на текущий год.

Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic (SPB: SPCE) нарастила выручку в минувшем квартале более чем втрое и сократила чистый убыток почти в 1,5 раза, но её акции подешевели на 7,9%.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,06% и составил 38949,29 пункта. Лидером снижения в индексе стали бумаги страховщика UnitedHealth Group (SPB: UNH), упавшие на 3%.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось на 0,17% - до 5069,79 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,55% и составил 15947,74 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в четверг, инвесторы оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,9%, гонконгский Hang Seng - менее 0,1%.

Инвесторы продолжают ждать публикации в пятницу официальных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг КНР.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Xinyi Solar Holdings, дорожающие на 22,5% благодаря сильной отчетности.

Также заметно повышается капитализация Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) (+5,9%), Xinyi Glass Holdings (+5,4%), Country Garden Services Holdings (+3,6%), Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. (+3,3%), Galaxy Entertainment Group (+2,7%), Trip.com Group, Anta Sports Products (+2,5% у обеих), Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) и Geely (+2,3% у обеих).

Акции Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. дешевеют на 7,4%, CK Infrastructure Holdings и JD.com Inc. - на 2,4%, China Shenhua Energy - на 2,1%, Alibaba - на 2%, Shenzhou International Group Holdings и New World Development - на 1,9%, Chow Tai Fook Jewellery Group - на 1,8%.

Интернет-гигант Baidu Inc. (SPB: BIDU) теряет 7% рыночной стоимости. Накануне компания отчиталась о неожиданном снижении чистой прибыли вдвое в четвертом квартале 2023 года, ее выручка также не оправдала прогноз.

Японский Nikkei 225 опускается на 0,1%.

Розничные продажи в Японии в январе увеличились на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Подъем продолжается уже 23-й месяц подряд, а его темпы совпали с консенсус-прогнозом, который приводит Trading Economics. Согласно уточненным данным, в декабре 2023 года показатель повысился на 2,4%, а не 2,1%, как было объявлено ранее.

Промпроизводство в прошлом месяце, по предварительным данным, уменьшилось на максимальные с мая 2020 года 7,5% относительно предыдущего месяца и сократилось на 1,5% по сравнению с январем 2023 года.

В пятницу станут известны данные о безработице в стране за январь.

Заметнее всех в составе Nikkei теряют в цене бумаги Tokyo Electric Power, дешевеющие на 5%.

Рыночная стоимость Tokyo Gas уменьшается на 4%, DeNA - на 3,5%, Sumitomo Chemical - на 3,3%, Ajinomoto - на 2,8%, Renesas Electronics и Fujikura - на 2,6%, Kobe Steel и Tosoh Corp. - на 2,5%, Taiyo Yuden - на 2,3%.

Капитализация Aozora Bank увеличивается на 6,8%, Seven & I Holdings - на 6,5%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 3,7%, Bridgestone - на 3,4%, Alps Alpine и Rakuten - на 3,2%, Konica Minolta - на 3%, Ebara - на 2,9%.

Южнокорейский индекс Kospi снижается на 0,4%.

Бумаги Posco дешевеют на 1%, Samsung Electronics - на 0,4%.

Цена акций Hyundai Motor увеличивается на 0,8%, Korean Air Lines - на 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%.

Розничные продажи в Австралии в январе выросли на 1,1% месяц к месяцу после спада на пересмотренные 2,1% в декабре, согласно предварительным официальным данным. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,5%, сообщает Trading Economics.

Капитализация Rio Tinto увеличилась на 0,3%, BHP - сократилась на 0,1%

Цены на нефть стабильны на торгах в четверг после разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $83,62 за баррель, что на $0,06 (0,07%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,03, до $83,68 за баррель.

Срок действия апрельских фьючерсов истекает в четверг. Более активно торгуемые майские контракты торгуются на уровне $82,07 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,02 (0,03%), до $78,52 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,33 (0,4%), до $78,54 за баррель.

Снижению стоимости WTI в среду способствовали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 1,5 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе осталась на рекордном уровне - 13,3 млн баррелей в сутки.

Хотя в Штатах запасы сырья растут, "глобальный нефтяной рынок сжимается", отмечает главный аналитик DTN Трой Винсент, слова которого приводит Market Watch. "Это видно из анализа временных спредов, которые говорят о бэквордации на рынке (когда более поздние контракты торгуются с дисконтом к ближайшим - прим. ИФ)", - говорит эксперт.

Некоторую поддержку рынку в среду оказали сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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