.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Текущий рост цены акций девелоперов на рынке РФ будет краткосрочным - "Цифра брокер"
.
29 февраля 2024 года 09:25
Текущий рост цены акций девелоперов на рынке РФ будет краткосрочным - "Цифра брокер"
Текущий рост котировок акций компаний-девелоперов на российском фондовом рынке будет краткосрочным, считают аналитик "Цифра брокер". "Мы полагаем, что бумаги застройщиков с начала 2024 года демонстрируют уверенный рост на фоне рекордных объемов продаж прошлого года, хотя в 2023 году сектор оказался среди аутсайдеров фондового рынка. Ожидаем, что позитив в акциях девелоперов будет краткосрочным, поскольку рост цен, высокие ставки и ужесточение условий по льготной ипотеке делает жилье все более недоступным для россиян", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ДЕВЕЛОПЕРЫ-ПРОГНОЗ
.
29 февраля 2024 года 19:50
Рынок акций РФ превысил 3250п по индексу МосБиржи на фоне выступления Путина, февраль завершил в "плюсе"
Москва. 29 февраля. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне выступления президента РФ Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию, где инвесторов воодушевили экономические перспективы страны, в то время как внешние рынки капитала подавали смешанные сигналы и стабилизировалась нефть (Brent торговалась выше $83,5 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3250 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (+3,4%) и "ЛУКОЙЛа" (+2,7%), просели акции Polymetal (-1,8%). читать дальше
.29 февраля 2024 года 19:45
Рубль подрос к бивалютной корзине в последний день месяца с учетом некоторой вероятности дальнейшего ужесточения ДКП
Москва. 29 февраля. Доллар США не изменился, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне увеличения вероятности того, что Банк России может пойти еще на одно повышение ключевой ставки в связи с продолжающимся ростом инфляции. читать дальше
.29 февраля 2024 года 19:19
Москва. 29 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились. читать дальше
.29 февраля 2024 года 19:01
Аналитики SberCIB Investment Research сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Полюса" на фоне финансовых результатов компании за второе полугодие 2023 года по МСФО, говорится в комментарии. "Полюс" представил финансовые результаты за 2П23 по МСФО, которые оказались выше наших и... читать дальше
.29 февраля 2024 года 18:32
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) подтверждают прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 14995 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии. "Полюс" отчитался за 2023 год. Итоговые годовые финансовые результаты компании приятно удивили: выручка выросла на 28%, до $5,4 млрд,... читать дальше
.29 февраля 2024 года 17:59
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) на фоне опубликованных выше ожиданий результатов эмитента за 2023 год по МСФО, сообщается в комментарии аналитиков. "Решение по дивидендам ожидаем в марте-апреле, если... читать дальше
.29 февраля 2024 года 17:32
Акции Сбербанка остаются одними из наших фаворитов в финансовом секторе на текущий год на российском рынке акций, говорится в обзоре старшего аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса. "Текущее значение форвардных мультипликаторов P/BV и P/E 2024П составляет соответственно 0,89 и 3,9, что предполагает... читать дальше
.29 февраля 2024 года 17:03
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Интер РАО", сообщается в комментарии аналитика Матвея Тайца. "Эмитент объявил результаты за 4К23 по МСФО. Выручка увеличилась благодаря росту объемов генерации и тарифов. Уменьшение EBITDA сегмента генерации на 0,5%... читать дальше
.29 февраля 2024 года 16:35
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Полюса" на фоне недорогой оценки по мультипликаторам и в ожидании роста цен на золото по мере снижения процентных ставок в США, целевая цена на горизонте года составляет 14000 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Александра... читать дальше
.29 февраля 2024 года 16:08
Акции "Полюса" и "Трубной металлургической компании" (ТМК) сохраняют инвестиционную привлекательность, считает аналитик инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин. "Опубликованные в четверг результаты "Полюса" за 2П23 по МСФО превзошли наши и среднерыночные оценки, но не обошлось и без... читать дальше
.29 февраля 2024 года 15:44
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5040-5090 пунктов в течение торговой сессии четверга, считает аналитик Freedom Finance Global Михаил Парамонов. "Амплитуда колебаний расширится в первой половине торгов в связи с релизом индекса PCE. Допускаем среднюю внутридневную волатильность при... читать дальше
.29 февраля 2024 года 15:23
Рубль подрастает к основным валютам в последний день месяца с учетом некоторой вероятности дальнейшего ужесточения ДКП
Москва. 29 февраля. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне увеличения вероятности того, что Банк России пойдет еще на одно повышение ключевой ставки в связи с продолжающимся ростом инфляции. читать дальше
.29 февраля 2024 года 15:21
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Интер РАО", сообщается в комментарии аналитика Александры Прытковой. "Энергетическая компания отчиталась по итогам двенадцати месяцев 2023 года. Финансовые показатели оказались на рекордных уровнях, но EBITDA незначительно... читать дальше
.29 февраля 2024 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции General Motors Co. с целью $49 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 20,6%, стоп-приказ: $36,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики относят к факторам роста акций... читать дальше
.29 февраля 2024 года 14:41
Вероятна стабилизация курса рубля на уровне 90 руб./$1 в первую неделю марта - Freedom Finance Global
Вероятна стабилизация курса рубля на уровне 90 руб./$1 в первую неделю марта, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эксперт напоминает, что на текущей биржевой неделе в России проходит налоговый период, пик выплат в 2024-м приходится на 28-е число каждого месяца. Соответственно,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.