Текущий рост цены акций девелоперов на рынке РФ будет краткосрочным - "Цифра брокер"

Текущий рост котировок акций компаний-девелоперов на российском фондовом рынке будет краткосрочным, считают аналитик "Цифра брокер".

"Мы полагаем, что бумаги застройщиков с начала 2024 года демонстрируют уверенный рост на фоне рекордных объемов продаж прошлого года, хотя в 2023 году сектор оказался среди аутсайдеров фондового рынка. Ожидаем, что позитив в акциях девелоперов будет краткосрочным, поскольку рост цен, высокие ставки и ужесточение условий по льготной ипотеке делает жилье все более недоступным для россиян", - пишут эксперты в комментарии.

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