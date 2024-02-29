"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозными ценами на уровнях 311,5 рубля и 305,3 рубля за штуку соответственно, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Результаты эмитента за 4К и весь 2003 год по МСФО оказались ожидаемо сильными. Чистая прибыль достигла рекорда, чему способствовали существенный подъем доходов по основным направлениям деятельности на фоне органического роста бизнеса, существенное снижение расходов на кредитный риск и неплохой контроль над операционными расходами. При этом банк сохранил высокое качество активов и прочную капитальную позицию, - указывает эксперт. - Прогнозы банка на 2024 год оказались также довольно позитивными. Они и комментарии руководства позволяют рассчитывать на то, что и в текущем году Сбербанк сможет продолжить наращивать прибыль, хотя в целом по сектору ожидается заметное снижение финансового результата. Банк также подтвердил намерение направлять 50% прибыли на выплату дивидендов. По итогам 2023 года размер дивиденда может составить 33,4 руб. на акцию каждого типа (с доходностью 11,5%). Дивидендный вопрос руководство планирует обсудить в апреле. Мы сохраняем позитивный взгляд на инвестиционный кейс Сбербанка".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.