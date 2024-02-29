Рубль стабилен относительно доллара, чуть снижается к юаню в ожидании новых сигналов

Москва. 29 февраля. Доллар стабилен, юань чуть прибавляет на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль не меняется в ожидании новых сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,235 руб./$1 (+8,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 63,42 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,55 коп. - до 12,618 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль не меняется в ожидании новых заметных драйверов - завершен единый день налоговых выплат, заметно влияющий на динамику нацвалюты. В среду компании-экспортеры перечислили в бюджет единый налоговый платеж, который, в том числе, включает акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль.

Нефтяные котировки едва колеблются, мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, не оказывая заметного влияния на положение рубля. Вместе с тем внимание инвесторов приковано к ключевому событию дня - президент РФ Владимир Путин в четверг обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $83,54 за баррель, что на 0,17% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,47 за баррель, что на 0,08% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили снижением сессию в среду, инвесторы оценивали статданные из США и новости крупных компаний.

Американская экономика в четвертом квартале увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о более значительном подъеме - на 3,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, не ожидали пересмотра предварительных данных.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг показывают разнонаправленную динамику. Японский Nikkei 225 теряет 0,65%, китайский CSI300 растет на 0,91%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,13%, южнокорейский Kospi - на 0,28%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,44%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 едва заметно подрастает - на 0,01%.