Рынок акций РФ поднялся к 3230п по индексу МосБиржи во главе с Polymetal и Магнитом, просела АЛРОСА на финотчете

Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ в среду подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подорожавшей нефти (Brent поднялась к $84 за баррель) и корпоративных новостей; индекс МосБиржи поднялся в район 3230 пунктов во главе с бумагами Polymetal и "Магнита", просели акции "АЛРОСА" на финотчете. Во "втором эшелоне" скорректировались вниз после ралли бумаги (-14,2%), продолжилось снижение расписок Qiwi (-4,4%) после отзыва лицензии у Киви банка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3227,05 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1114,87 пункта (+1,6%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,6%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 91,24 рубля (-0,82 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+3,6%), "Магнита" (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1%).

Сбербанк в IV квартале получил 359,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО при прогнозе на уровне 353 млрд руб. За минувший год Сбербанк получил 1 трлн 508,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО при прогнозе в 1 трлн 502 млрд руб.

Сбербанк в своем бизнес-плане на 2024 год не учитывает возможные доходы от роспуска резервов по заблокированным из-за санкций активам, заявил глава банка Герман Греф в ходе конференц-звонка с аналитиками. По словам Грефа, планы Сбербанка относительно выплаты дивидендов за 2023 год в размере 50% чистой прибыли по МСФО не изменились, в 2024 году банк рассчитывает на рост прибыли.

Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в апреле, сообщил Греф.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "АЛРОСА" (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), бумаги ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

По сообщению издания "Коммерсантъ", "НОВАТЭК" может не получить в этом году шесть СПГ-танкеров с корейской верфи Hanwha Ocean, которые были предназначены для вывоза газа с проекта "Арктик СПГ 2". Три газовоза теперь недоступны, поскольку их заказчики - структуры "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) - 23 февраля подпали под прямые санкции США.

Консолидированная выручка "АЛРОСА" по МСФО по итогам 2023 года составила 322,57 млрд рублей, что на 9% выше данных годичной давности, говорится в сокращенной консолидированной отчетности, опубликованной компанией в среду. При этом чистая прибыль компании за год упала на 15%, до 85,18 млрд рублей.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, индекс МосБиржи в среду закрепился выше зоны сопротивления 3220-3225 пунктов, что открывает путь к области 3250-3275 пунктов. Укрепление рубля и снижение цен commodities сдерживали покупателей.

Весомый вклад в позитивную динамику индексов внесли тяжеловесные акции "Газпрома", также лучше рынка выглядели акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,3%) и ритейлеров, отметил эксперт.

В четверг инвесторы обратят внимание на выступление президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Из корпоративных событий интерес представляют производственные и финансовые отчеты ПАО "Полюс", решение совета директоров "Распадской" (MOEX: RASP) по дивидендам, в США будет опубликован индекс расходов на личное потребление (PCE). Прогноз по индексу МосБиржи на 29 февраля - 3150-3250 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев, индекс МосБиржи вернулся выше 3220 пунктов, продолжая движение в рамках среднесрочного восходящего тренда в сторону максимума прошлого года, отыгрывая снижение риска от секционного давления, а также позитивный сезон корпоративных отчетностей.

Сбербанк подтвердил рекордную чистую прибыль в 1,5 трлн рублей за 2023 год. Кроме того, глава Сбера Герман Греф обнадежил рынки прогнозом о возможном снижении ключевой процентной ставки ЦБ РФ во втором полугодии 2024 года. "АЛРОСА" в среду также опубликовала результаты за 2023 год по МСФО: чистая прибыль снизилась на 15% г/г.

Вторая оценка роста ВВП США в IV квартале была понижена до 3,2% при прогнозах на уровне 3,3%. Ухудшение данных может приблизить смягчение монетарной политики Федрезервом и поддержать американский рынок. В пятницу будут опубликованы данные по потребительской инфляции (ценовой индекс расходов на личное потребление PCE) - это индикатор, на который ориентируется ФРС при принятии решения по монетарной политике. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в январе может снизиться до 2,8% г/г против 2,9% г/г месяцем ранее, отмечает Яковлев.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ сохраняет тренд на уверенный подъем, сформировавшийся в начале недели. В Минфине РФ заявляют, что обмен заблокированными активами с нерезидентами начнется через несколько недель и продолжится полгода, что создало на российском рынке акций позитивный драйвер. Хорошего настроения инвесторам добавила также сильная отчетность Сбербанка за 2023 год по МСФО вкупе с ожиданиями от крупнейшего российского банка высоких дивидендов - банк может выплатить 33,6 руб. на акцию каждого вида, считает аналитик.

Рубль заметно укрепился на фоне первой в истории публикации Банком России краткого резюме с заседания совета директоров по ключевой процентной ставке, состоявшегося 16 февраля, где говорилось о том, что регулятор не будет торопиться с ее снижением. Нефть выросла на фоне прогнозов в американских СМИ о том, что ОПЕК+ может продлить дополнительные сокращения добычи нефти как минимум на март, а как максимум - до конца года, полагает аналитик.

Выросли акции строительных компаний в ожидании новостей о продлении льготной ипотеки после 1 июля в отдельных регионах, так как большинство контрактов на строительство нового жилья в России у крупнейших застройщиков заключаются на средства от ипотечных кредитов, полагает аналитик. Лидерами понижения оказались депозитарные расписки Qiwi из-за негативного новостного фона и отсутствия в настоящий момент драйверов для роста этих бумаг. В четверг индекс МосБиржи будет колебаться в коридоре 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду подрос, но отступил от максимума дня. Рубль укрепился, но вскоре может ощутить давление завершения налогового периода.

В секторе застройщиков в середине недели сохранялся спекулятивный оптимизм (выросли бумаги "Эталона" (MOEX: ETLN), ПИКа, ЛСР). Бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+4,5%, до 1010 рублей) поддерживаются надеждами на дивиденды, причем впервые с февраля 2017 года акции пытаются закрепиться выше 1000 руб. за штуку. "Префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%) скорректировались после падения в предыдущие сессии, вызванного объявлениями о санкциях против компании. Интерес к "Ростелекому" сохраняется как к одной из интересных дивидендных историй, отмечает аналитик.

Расписки Qiwi продолжают падение из-за неопределенности, связанной с отзывом лицензии у Киви банка. Сбербанк получил рекордную чистую прибыль в 2023 году (1508,6 млрд руб.), при этом глава банка Герман Греф заявил, что в текущем году ожидает еще более высокого показателя. В то же время Сбербанк подтвердил намерение выплатить 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов, что несколько расстроило рынки. Обсудить вопрос дивидендов Сбербанк планирует в апреле, напомнил аналитик.

Тем временем, Fix Price (MOEX: FIXP) (-1,8%, до 311 рублей) опубликовал нейтральные финансовые и операционные результаты за IV квартал 2023 года. Чистая квартальная прибыль ритейлера составила 8,6 млрд руб., при этом за весь 2023 год показатель вырос на 66,8%, до 35,7 млрд руб. В I квартале Fix Price должен будет выплатить одобренные ранее дивиденды в размере 8,4 млрд руб. или 9,84 руб. на расписку, напомнила аналитик.

Зарубежные фондовые площадки в середине недели находились в стадии сдержанной фиксации прибыли, опасаясь высоких инфляционных данных по Европе и США за январь и февраль. Устойчивость инфляции может стать одним из поводов для развития коррекционного снижения западных акций от годовых пиков. Индексы МосБиржи и РТС по итогам дня устояли выше краткосрочных сопротивлений 3220 и 1110 пунктов соответственно, давая покупателям позитивный сигнал на ближайшие сессии. Тем не менее, стоит учитывать возможный разворот рубля вниз после завершения налогового периода и локальную перекупленность ряда дивидендных историй. В целом при стабилизации выше 3220 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) индексу МосБиржи вновь открывается дорога к годовому максимуму 3275 пунктов. В четверг интересные для рынка сигналы могут прийти в том числе с послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, считает Кожухова.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,2-0,7%, DAX подрос на 0,2%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК просели на 0,1-0,5% во главе с Nasdaq).

Правительство Японии пересмотрело декабрьское значение индекса опережающих экономических индикаторов страны с повышением до 110,2 пункта против изначально объявленных 110 пунктов. В ноябре он находился на семимесячном минимуме в 108,1 пункта. Индекс отражает перспективы экономики на несколько месяцев вперед с учетом данных о рынке труда и настроениях потребителей.

В четверг станет известна статистика розничных продаж в Японии за январь, в пятницу - данные о безработице за тот же месяц. Также инвесторы ожидают публикации в пятницу официальных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг КНР.

Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Между тем ранее сообщалось о более значительном подъеме - на 3,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, не ожидали пересмотра предварительных данных.

На нефтяном рынке вечером в среду цены подросли.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $83,89 за баррель (+0,3% и +1,4% накануне), апрельская цена WTI - $79,04 за баррель (+0,2% и +1,7% во вторник).

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,2 млн баррелей. Эксперты ожидали роста на 2,7-3,72 млн баррелей.

Тем временем ОПЕК+ рассматривает возможность продления добровольных ограничений на добычу нефти на второй квартал этого года, написало агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+9,9%), расписки "Эталона" (+9,8%), бумаги банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+9,1%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+7%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+6,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+5,2%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (+4,6%), "Группы ЛСР" (+4,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+3,7%).

Подешевели бумаги SFI (-14,2%), расписки Qiwi (-4,4%), акции ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-3,8%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-3,5%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-3,5%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-3,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3% и -8,8% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,9 млрд рублей (из них 13,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,86 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,91 млрд рублей на акции "Магнита").