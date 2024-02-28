Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 28 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,63% от номинала (доходность - 9,68% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,44% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,48% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день всего на 1 базисный пункт - до 50,93% от номинала (его доходность не изменилась, составив 10,91% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 9 базисных пунктов, подешевев до 78,4% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов, составив 16,02% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году остались на уровне предыдущего дня - 65,74% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта, до 17,9% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году также не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 68,7% от номинала (доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта, составив 12,94% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также не изменилась за день, составив 66,26% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду не демонстрируют ярко выраженной динамики после публикации в США новой порции макроэкономической статистики.

Американская экономика в четвертом квартале увеличилась на 3,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли страны. Ранее сообщалось о более значительном подъеме - на 3,3%. Аналитики, опрошенные Trading Economics и MarketWatch, не ожидали пересмотра предварительных данных. Тем временем объем запасов на оптовых складах в США в январе сократился на 0,1% относительно предыдущего месяца. В декабре показатель вырос на 0,4%, эксперты ожидали его повышения в январе на 0,1%.