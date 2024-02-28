"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price с целевой ценой 437 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

"Ритейлер Fix Price представил свои операционные и финансовые результаты за 4К23, которые мы считаем нейтральными, - отмечает эксперт. - Компания отчиталась несколько лучше ожиданий рынка и чуть ниже наших прогнозов. Выручка по итогам периода увеличилась на 7,8% г/г, а сопоставимые продажи снизились на 0,9%. Динамика улучшилась в сравнении с предыдущими кварталами благодаря более низкой базе, но результаты все еще не впечатляют. Финансовое положение группы осталось крайне устойчивым. По итогам года объем накопленных денежных средств на балансе превысил 37 млрд руб., а чистый долг стал отрицательным".

Аналитик подчеркивает, что в первом квартале текущего года компания должна будет выплатить промежуточные дивиденды в размере 8,4 млрд руб. или 9,84 руб. на ГДР. Эта выплата станет первой после долгого перерыва, и эксперт рассчитывает, что компании удастся наладить механизм для регулярных траншей.

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