"Финам" рекомендует покупать акции Block с прогнозной ценой $92,6

"Финам" рекомендует покупать акции Block Inc. с прогнозной стоимостью $92,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции эмитента за последние двенадцать месяцев сильно отстали от основных бенчмарков американского фондового рынка и лишь недавно вошли в свою зону безубыточности за год. Несколько дней назад компания представила сильный отчет, который не только оправдал все ожидания, но и дал повод на повышение прогнозов по будущим финансовым результатам компании даже в самом консервативном сценарии, что контрастирует со многими другими компаниями, которые, наоборот, корректируют свои прогнозы в худшую сторону. Акции Block достигли нашей предыдущей ценовой цели всего лишь за месяц, мы повышаем ее и считаем бумаги все еще интересными к покупке. При оценке мы опирались на прогнозные мультипликаторы P/E и EV/EBITDA компаний-аналогов и собственные исторические значения", - пишет эксперт Никита Степанов.

Block Inc. - американская финтехкомпания, входит в число лидеров в отрасли цифровых платежей по объему транзакций и количеству клиентов.

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