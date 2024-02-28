"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка

"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, дивидендная доходность бумаги по итогам 2023 года может составить 11,5%, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Светланы Аслановой и Елизаветы Лебедевой.

"Эмитент за 2023 год заработал рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 1,5 трлн руб. и показал рентабельность капитала 25,3%. Результаты в целом совпали с нашими ожиданиями и прогнозом консенсуса. Во время звонка менеджмент подтвердил прогнозы на 2024 год, озвученные в декабре 2023 года. При этом ожидаемые рентабельность капитала более 22% и стоимость риска 100-110 б.п. представляются нам консервативными. Мы ожидаем, что объявление размера дивидендов за 2023 год состоится в апреле. По нашей оценке, дивиденд может составить 34 рубля на акцию (дивидендная доходность - 11,5%), - указывают эксперты. - Сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка, так как ожидаем дальнейший рост чистой прибыли в текущем году и рентабельность капитала около 25% благодаря росту операционного дохода. Акции торгуются по мультипликаторам 2024 года P/BV 0,84х и P/E 3,6х или с 30-40% дисконтом к историческим средним".

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