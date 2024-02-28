"Финам" снизил рейтинг акций Palo Alto до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Palo Alto Networks с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Никиты Степанова.

Прогнозная стоимость указанной бумаги была при этом сохранена экспертами на уровне $305 за штуку.

"После нашего недавнего аналитического обзора от 22 февраля 2024 года, где целевая цена была повышена до $305 за акцию, котировки дошли до этого уровня буквально за две торговые сессии, и теперь рынок оценивает компанию по ее справедливой стоимости", - указывает Степанов.

Palo Alto Networks - американская технологическая компания и глобальный лидер в отрасли кибербезопасности. Компания оперирует в трех сегментах: сетевая безопасность, облачная безопасность и ПО для служб безопасности.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.