"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: лонг в акциях Henderson против М.Видео-Эльдорадо

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в привилегированных акциях Henderson против "шорта" в бумагах "М.Видео-Эльдорадо", открытую 9 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем парную идею "Лонг Henderson / Шорт М.Видео-Эльдорадо" с горизонтом в три месяца и целевой доходностью 15%. Она уже показала совокупный доход 8% с открытия в начале февраля - 7% за вычетом стоимости фондирования. Есть три причины, почему ожидаем, что динамика акций Henderson останется лучше, чем у "М.Видео-Эльдорадо". Во-первых, Henderson намерена продолжать ежемесячно раскрывать темпы роста выручки. Во-вторых, ждем от нее объявления дивидендов за 2023 год с доходностью 4%. В-третьих, "М.Видео-Эльдорадо" уже объявила о снижении долговой нагрузки", - пишут аналитики.

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