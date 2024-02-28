"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку среднесрочных перспектив цены акций "АЛРОСА", говорится в комментарии телеграм-канала.

"АЛРОСА" раскрыла финансовые результаты за 2П23 - выручка компании восстановилась на 25% г/г, несмотря на добровольную приостановку продаж алмазов в сентябре-октябре 2023 года, - пишут аналитики Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский. - EBITDA также выросла на 60% г/г (+15% против наших ожиданий). Между тем FCF (свободный денежный поток) "АЛРОСА" оказался негативным, снизившись до -19 млрд руб. во 2П23 (с положительного уровня 18,1 млрд руб. в 1П23), в том числе из-за более высокого накопления оборотного капитала и капитальных затрат, чем мы ожидали".

Эксперты сохраняют положительный среднесрочный взгляд на акции компании ввиду перспектив восстановления рынка алмазов на горизонте 3-9 месяцев и низкой оценки. "При текущих ценах и курсе рубля акции "АЛРОСА" торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 3,8x (дисконт ~35% к среднеисторическому уровню). Доходность FCF на 2024 год может составить ~10%", - прогнозируют аналитики.

Они ожидают также, что в апреле наблюдательный совет "АЛРОСА" традиционно рассмотрит вопрос об объявлении дивидендов по итогам 2023 года. В базовом сценарии стратегов телеграм-канала ожидается выплата 50% чистой прибыли за 2П23, что составит около 3% дивидендной доходности за полугодие.

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