"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JD.com с целью $30,7

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JD.com Inc. с целью $30,7 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 27,44%, стоп-приказ: $20,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают. что с начала 2023 года акции JD.com упали на 60% при отсутствии негативных новостей для компании и сильно отстали от широкого рынка. Сейчас акции компании находятся вблизи своих минимумов и торгуются c большим дисконтом по мультипликаторам относительно исторических значений и аналогов в КНР.

По мнению экспертов "Финама", в текущих реалиях фундаментальная оценка компании выглядит неоправданно низкой. Они ждут от JD.com хороших результатов в 2024 году и в последующие годы на фоне стимулирования потребительского спроса со стороны правительства КНР, а также возвращения общего спроса на инвестиции в акции китайских компаний.

"С технической точки зрения котировки движутся в нисходящем тренде. От текущих уровней возможно формирование разворотной формации и начала восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $20,5 риск на портфель составит 1,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84", - указывают в инвесткомпании.

JD.com - китайская технологическая компания, один из ведущих игроков в отрасли электронной коммерции в КНР.

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