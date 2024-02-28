Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью 331 рубль за штуку, что предполагает потенциал роста 13% от текущего уровня, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Грицкевича.

"Сильные результаты эмитента по МСФО за 2023 год подтверждают данные по РСБУ. За 2023 год Сбербанк заработал 1,51 трлн руб., что практически совпало с результатами РСБУ (1,49 трлн руб.). Чистая процентная маржа (NIM) выросла в IV квартале до 6,2% (6% в III квартале) несмотря на рост ставок, в результате чего по итогам года показатель составил рекордные 6% против 5,4% в докризисном 2021 году. Показатель COR в IV квартале снизился до 0,3% - по итогам года уровень риска составил 0,8%, снизившись к уровню 2021 года (0,9%), - указывает эксперт. - По итогам 2024 года ожидаем, что Сбербанк сможет удержать прибыль на уровне 1,5 трлн руб., несмотря на торможение кредитования и потенциального роста отчислений в резервы при снижении процентной маржи. Дивидендную доходность обыкновенных акций Сбербанка оцениваем на уровне 11,4% (33,4 руб. на бумагу)".

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