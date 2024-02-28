"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ОГК-2" с целью 0,66 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,13%, стоп-приказ: 0,51 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент принял решение о дополнительной эмиссии. Цена будет рассчитана как средневзвешенная за три месяца. Вероятно, что привлечение новых средств поможет компании нарастить мощности", - отмечают аналитики.

"С точки зрения технического анализа после разворота тренда наверх произошла локальная коррекция к поддержке на уровне 0,5540. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,5100 руб. риск на портфель составит 0,64%", - указывают эксперты "Финама".

"ОГК-2" - крупнейшая российская компания тепловой генерации. Основным видом деятельности является производство и продажа электрической и тепловой энергии.

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