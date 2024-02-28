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28 февраля 2024 года 11:39

Рынок акций РФ утром возобновил рост во главе с бумагами "Магнита", индекс МосБиржи превысил 3230п

Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ утром в среду возобновил подъем на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков капитала и выходящих корпоративных новостей; индекс МосБиржи превысил 3230 пунктов во главе с бумагами "Магнита", фактором поддержки также выступил сильный отчет Сбербанка за 2023 год по МСФО.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3232,56 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1106,48 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3%.

Доллар стоит 92,01 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9% и +0,9% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Сбербанк в IV квартале получил 359,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО при прогнозе на уровне 353 млрд руб. За минувший год Сбербанк получил 1 трлн 508,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО при прогнозе в 1 трлн 502 млрд руб.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в среду рынок акций РФ может подрасти. После публикации финансовых результатов Сбера по МСФО ожидается пресс-конференция менеджмента. Такие события могут привести к резкому росту котировок, при этом стоит помнить, что у Сбера серьезный вес в индексе МосБиржи (15,6% - прим. ИФ). В среду также отчитывается компания Fix Price (MOEX: FIXP), которая представит свои операционные результаты. На рынке снова нет единой динамики, поэтому стоит обращать внимание на отдельные истории, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, дивидендный фактор пока не в силах обеспечить уверенный рост "широкого рынка".

Внешний фон утром в среду можно назвать умеренно негативным: цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно коррекционные перед выходом инфляционных данных в США позже на неделе.

Высоких дивидендов ждут в "Группе ЛСР", "Ростелекоме" (MOEX: RTKM), "Сургутнефтегазе" и других эмитентах, чего, однако, может оказаться недостаточно для уверенного роста "широкого рынка", считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. "Не исключаем, что индекс может опуститься ниже данного диапазона в случае, если инвесторы решат зафиксировать прибыль в акциях Сбербанка после публикации финансовой отчетности. Однако надеемся, что рынок устоит. В негативном сценарии в ближайшее время индекс рискует вновь оказаться на минимумах прошлой недели", - считает он.

Учитывая высокую вероятность отказа в выплате дивидендов "Мечела" (MOEX: MTLR), спред между обыкновенными и привилегированными акциями компании должен сокращаться. При этом по-прежнему можно ожидать краткосрочного роста в ближайшие дни именно "префов" из-за их сильного падения в последние дни. Что касается "Распадской" (MOEX: RASP), то вопрос выплаты дивидендов здесь тоже вызывает переживания у инвесторов из-за иностранной регистрации главного акционера - Evraz, отмечает Головинов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, в акциях Сбербанка (бумаги стоят 293,4 рубля - прим. ИФ) в районе 300 руб. за штуку можно ожидать фиксации спекулятивной прибыли, но среднесрочным инвесторам бумагу стоит продолжать держать и выходить на выплату дивидендов. Не исключен подъем акций Сбера в текущем году до 350 руб., считает эксперт.

"Префы" "Сургутнефтегаза" обновили исторический максимум, рисковым инвесторам можно присмотреться к "обычке" "Сургута". Эта бумага часто непредсказуемо скачкообразно растет, а поскольку внимание инвесторов к "префам" высоко, то спрос в любой момент может перекинуться на "обычку", считает эксперт.

В целом в среду ожидаются спокойные торги на рынке акций. Драйверов для сильного роста или падения нет. Индексу МосБиржи нужно остаться выше 3200 пунктов, чтобы сохранить надежды на пробой сопротивления 3270 пунктов. Однако и о возможности ухода индикатора к нижней границе долгосрочного боковика 3000 пунктов стоит помнить, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций изменились в интервале от снижения на 0,25% до роста на 0,4%, инвесторы оценивали отчеты компаний и статданные.

Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 106,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составило 110,9 пункта, а не 114,8 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 115 пунктов с объявленного прежде январского уровня, по данным Trading Economics.

Заказы на товары длительного пользования в США, по данным правительства, упали в январе на максимальные с апреля 2020 года 6,1% месяц к месяцу. Снижение в основном обусловлено практически полным отсутствием контрактов на поставки самолетов Boeing. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал уменьшение заказов в прошлом месяце на 5% после спада на 0,3% в декабре. Без учета транспорта январские заказы также сократились на 0,3%.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,3%).

Правительство Японии пересмотрело декабрьское значение индекса опережающих экономических индикаторов страны с повышением до 110,2 пункта против изначально объявленных 110 пунктов. В ноябре он находился на семимесячном минимуме в 108,1 пункта. Индекс отражает перспективы экономики на несколько месяцев вперед с учетом данных о рынке труда и настроениях потребителей.

В четверг станет известна статистика розничных продаж в Японии за январь, в пятницу - данные о безработице за тот же месяц. Также инвесторы ожидают публикации в пятницу официальных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг КНР.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются после роста накануне, давление на котировки оказали данные Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США на прошлой неделе.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $83,19 за баррель (-0,6% и +1,4% накануне), апрельская цена WTI - $78,44 за баррель (-0,5% и +1,7% во вторник).

По оценкам API, резервы нефти в Штатах увеличились четвертую неделю подряд - на 8,428 млн баррелей. Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в среду в 18:30 МСК.

Трейдеры продолжают оценивать сигналы спроса и предложения на рынке, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден выразил надежду на то, что Израиль и ХАМАС, которые ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, смогут достичь соглашения к 4 марта. Однако МИД Катара сообщил во вторник, что стороны пока не договорились ни по одному из основных вопросов.

Наблюдатели тем временем отмечают нехватку предложения на нефтяном рынке в настоящее время из-за высокого спроса в Китае и Индии, а также задержки в поставках через Красное море из-за атак на суда йеменских хуситов.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,26 млрд рублей (из них 3,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,81 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 896,76 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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