ПСБ повысил прогнозную цену обыкновенных акций Ростелекома до 105 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) повысили прогнозную цену обыкновенных акций "Ростелекома" с 95 руб. до 105 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 16%, сообщается в обзоре банка. Целевой ориентир по "префам" сохранен на уровне 90 руб. за штуку (+20%).

Эксперты банка обратили внимание на заявление президента компании Михаила Осеевского о том, что показатель OIBDA "Ростелекома" в 2024 году превысит 300 млрд рублей; также компания ставит цель по увеличению выручки до 1 трлн рублей, сроки достижения этого показателя пока обсуждаются.

"Мы положительно смотрим на "Ростелеком", у компании сохраняется высокая рентабельность, есть четкие стратегические планы до 2030 года, подробности которых ожидаются к раскрытию в этом году. Также в этом году "Ростелеком" может провести IPO одной из дочерних компаний, обновить дивидендную политику. Мы сохраняем мнение, что бумаги "Ростелекома" привлекательны на долгосрочную перспективу", - пишут стратеги ПСБ.

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