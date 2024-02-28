Возвращение курса доллара к уровню 93,5 руб./$1 - наиболее вероятный сценарий второй половины недели - ПСБ

Возвращение курса доллара к уровню 93,5 руб./$1 является наиболее вероятным сценарием второй половины недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль во вторник не смог заметно укрепиться к основным валютам: курс доллара пытался в середине дня опуститься ниже 92 руб., но быстро удержался по итогам торгов выше 92 руб., потеряв за день лишь 32 коп., курс юаня остался выше 12,7 руб. Устойчивости позиций американской валюты способствовало ограниченное предложение", - отмечает эксперт банка.

По мнению Локтюхова, текущая динамика ключевых валютных пар отражает близкое к равновесному состояние спроса и предложения.

"Курсы доллара и юаня в среду пытаются подрастать, - указывает аналитик ПСБ. - Локально техническая картина в паре доллар-рубль пока по-прежнему благоприятствует российской валюте, цены на нефть остаются комфортными для рубля. Сегодня пройдут налоговые выплаты, что дает основания ожидать новых попыток курса доллара уйти "под" 92 руб./$1. Однако, по моему мнению, доллару уже сложно будет закрепиться в более низком ценовом диапазоне: учитывая стабильность спроса на валюту и некоторое ослабления продаж валюты со стороны экспортеров, естественное после завершения налоговых выплат, более вероятным сценарием на вторую половину недели представляется возвращение курса доллара в район 93,5 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.