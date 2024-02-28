Доходности ОФЗ могут снизиться на несколько б.п. в среду - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут снизиться на несколько базисных пунктов (б.п.) на торгах в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности ОФЗ-ПД во вторник выросли в среднем на 5 б.п. вдоль всей кривой, что часто происходит в дни объявления условий аукционов. На текущей неделе Минфин предложит лишь один номинальный выпуск и инфляционный линкер. Мы допускаем, что в среду доходности ОФЗ снизятся на несколько базисных пунктов. Многие инвесторы, вероятно, будут реинвестировать средства после погашения ОФЗ-26223 на сумму 340 млрд руб. как на первичном, так и на вторичном рынках", - указывают эксперты инвестбанка.

Курс рубля может укрепиться до 91,5 руб./$1 в среду, полагают в SberCIB.

"По нашим прогнозам, цена нефти марки Brent в среду будет находиться в интервале $82-83 за баррель. В центре внимания рынка будут еженедельные данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов и отчет по ВВП США за 4К23", - отмечают аналитики.

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