Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в России, еврозоне и США:

- Росстат опубликует отчет "Социально экономическое положение России";

- Индексы потребительского доверия и бизнес-климата в еврозоне за февраль;

- Предварительные данные по ВВП США за 4К24;

- Недельный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов;

- Выступления представителей ФРС США.

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