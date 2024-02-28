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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, возможно, останется в диапазоне 3200-3250п в среду - ПСБ
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Рост промпроизводства в РФ в январе ускорился до 4,6% после 2,7% в декабре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,0%. Рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 7,5% с 5,1% в декабре, в добывающем секторе рост составил 0,8% после снижения на 1,1%
28 февраля 2024 года 09:55
Индекс Мосбиржи, возможно, останется в диапазоне 3200-3250п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи, возможно, останется в диапазоне 3200-3250 пунктов в течение торговой сессии в среду, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Не исключаем, что индекс может опуститься ниже данного диапазона в случае, если инвесторы решат зафиксировать прибыль в акциях Сбербанка после публикации финансовой отчетности. Однако надеемся, что рынок устоит. В негативном сценарии в ближайшее время индекс рискует вновь оказаться на минимумах прошлой недели", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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28 февраля 2024 года 19:42
Рынок акций РФ поднялся к 3230п по индексу МосБиржи во главе с Polymetal и Магнитом, просела АЛРОСА на финотчете
Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ в среду подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подорожавшей нефти (Brent поднялась к $84 за баррель) и корпоративных новостей; индекс МосБиржи поднялся в район 3230 пунктов во главе с бумагами Polymetal и "Магнита", просели акции "АЛРОСА" на финотчете. Во "втором эшелоне" скорректировались вниз после ралли бумаги (-14,2%), продолжилось снижение расписок Qiwi (-4,4%) после отзыва лицензии у Киви банка. читать дальше
.28 февраля 2024 года 19:40
Москва. 28 февраля. Доллар США, евро и китайский юань заметно подешевели на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль вырос к бивалютной корзине на фоне того, что на сегодняшнее число пришелся единый день уплаты налогов. читать дальше
.28 февраля 2024 года 18:58
"Солид Брокер" повысил целевую цену обоих типов акций Сбербанка с 347 до 350 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков. "Сбербанк опубликовал сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за 2023 год и по состоянию на 31... читать дальше
.28 февраля 2024 года 18:58
Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 28 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день. читать дальше
.28 февраля 2024 года 18:33
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price с целевой ценой 437 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Ритейлер Fix Price представил свои операционные и финансовые результаты за 4К23, которые мы считаем нейтральными, -... читать дальше
.28 февраля 2024 года 18:03
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Южуралзолото" (ЮГК) с прогнозной стоимостью 1 рубль за штуку, что предполагает потенциал роста более 30% от текущего уровня, сообщается в материале старшего аналитика Марии Мартыновой и аналитика Андрея Карагодина. "Компания... читать дальше
.28 февраля 2024 года 17:32
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Московской биржи" и удалив акции "Ренессанс Страхование". Текущий состав топ-10 акций России: "ЛУКОЙЛ", "Мечел" (прив.), "Московская биржа", Ozon, Сбербанк,... читать дальше
.28 февраля 2024 года 17:10
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5050-5105п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию среды в диапазоне 5050-5105пунктов со средней внутридневной волатильностью, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. Эксперт также отмечает, что в среду будет опубликована уточненная оценка динамики ВВП США за четвертый... читать дальше
.28 февраля 2024 года 16:43
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu Inc. и Galaxy Entertainment, сообщается в обзоре. "Как следует из опубликованного отчета Baidu за 4К23, выручка выросла на 6% г/г, составив CNY34,9 млрд, скорректированная прибыль на АДА ($3,08) превысила ожидания ($2,48). В... читать дальше
.28 февраля 2024 года 16:15
"Финам" рекомендует покупать акции Block Inc. с прогнозной стоимостью $92,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции эмитента за последние двенадцать месяцев сильно отстали от основных... читать дальше
.28 февраля 2024 года 15:44
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, дивидендная доходность бумаги по итогам 2023 года может составить 11,5%, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Светланы Аслановой и Елизаветы Лебедевой. "Эмитент за 2023 год заработал рекордную чистую прибыль по... читать дальше
.28 февраля 2024 года 15:40
Москва. 28 февраля. Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже днем в среду; рубль растет к бивалютной корзине на фоне того, что на сегодняшнее число приходится единый день уплаты налогов. читать дальше
.28 февраля 2024 года 15:21
"Финам" понизил рейтинг акций Palo Alto Networks с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Никиты Степанова. Прогнозная стоимость указанной бумаги была при этом сохранена экспертами на уровне $305 за штуку. "После нашего недавнего аналитического обзора от... читать дальше
.28 февраля 2024 года 15:00
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в привилегированных акциях Henderson против "шорта" в бумагах "М.Видео-Эльдорадо", открытую 9 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем парную идею "Лонг... читать дальше
.28 февраля 2024 года 14:31
"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку акций ЮГК на фоне опубликованных компанией операционных результатов за 2023 год, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. "ЮГК впервые с момента IPO (22 ноября) опубликовал операционные результаты по итогам 2023 года: производство золота... читать дальше
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