Индекс Мосбиржи, возможно, останется в диапазоне 3200-3250п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, останется в диапазоне 3200-3250 пунктов в течение торговой сессии в среду, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Не исключаем, что индекс может опуститься ниже данного диапазона в случае, если инвесторы решат зафиксировать прибыль в акциях Сбербанка после публикации финансовой отчетности. Однако надеемся, что рынок устоит. В негативном сценарии в ближайшее время индекс рискует вновь оказаться на минимумах прошлой недели", - отмечает аналитик в комментарии.

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