Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали отчеты компаний и статданные. Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 106,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составило 110,9 пункта, а не 114,8 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 115 пунктов с объявленного прежде январского уровня.

Заказы на товары длительного пользования в США, по данным правительства, упали в январе на максимальные с апреля 2020 года 6,1% месяц к месяцу. Снижение в основном обусловлено практически полным отсутствием контрактов на поставки самолетов Boeing. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал уменьшение заказов в прошлом месяце на 5% после спада на 0,3% в декабре. Без учета транспорта январские заказы также сократились на 0,3%.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в декабре подскочил на 6,1% в годовом выражении, максимальными темпами с ноября 2022 года. Аналитики прогнозировали повышение на 6% после ноябрьского подъема на 5,4%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Инвесторы продолжают ждать публикации в пятницу официальных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг КНР. Японский Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,08%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi растет на 0,9%, а австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился. Потребительские цены в Австралии в январе выросли на 3,4% в годовом выражении, как и месяцем ранее, согласно официальным данным. Аналитики в среднем прогнозировали январскую инфляцию на уровне 3,6%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов сырья в США на прошлой неделе. По оценкам API, резервы нефти в Штатах увеличились четвертую неделю подряд - на 8,428 млн баррелей. Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в среду в 18:30 мск.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $83,25 за баррель, что на 0,48% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 1,4%, до $83,65 за баррель. Фьючерсы на сорт WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,47%, до $78,50 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,7%, до $78,87 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать сигналы спроса и предложения на рынке, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее на этой неделе президент США Джо Байден выразил надежду на то, что Израиль и ХАМАС, которые ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, смогут достичь соглашения к 4 марта. Однако МИД Катара сообщил во вторник, что стороны пока не договорились ни по одному из основных вопросов.

Наблюдатели тем временем отмечают нехватку предложения на нефтяном рынке в настоящее время. "Это связано с более высоким, чем ожидалось, спросом в Китае и Индии, а также задержкой в транспортировке сырья через Красное море из-за атак йеменских хуситов на суда", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 февраля выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,533 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,544 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,03% и составил 105,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 887,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СИБУР Холдинг-БО-03" (+0,4%), "Группа ЛСР БО-001P-07" (+0,27%) и "ГК Самолет БО-П11" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-21" (-0,62%), "МТС-001P-20" (-0,35%) и "Сэтл Групп-001Р-03" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) (материнская компания группы "Мосгорломбард") завершило размещение 5-летнего выпуска облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, ей соответствует доходность к погашению на уровне 20,91% годовых, купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций компании на 5 млрд рублей и сроком обращения бумаг до 15 лет.

Объем размещения 3-летних облигаций ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) серии 002Р-01 зафиксирован в размере 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 14,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,03% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Техразмещение запланировано на 1 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ООО "Глоракс" 12 марта с 11:00 до 16:00 МСК планирует собрать заявки на 2-летний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 19,56% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 15 марта. Выпуск будет доступен для приобретения квалифицированным инвесторам после прохождения теста.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 13-20-го купонов облигаций серии 002Р-05 на уровне 9% годовых. Десятилетний выпуск облигаций на 20 млрд рублей был размещен в марте 2018 года по ставке полугодового купона 7,3% годовых до оферты с исполнением 28 февраля 2024 года.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 23-го купона облигаций 1-й серии на уровне 21,84% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 27-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летнего выпуска объемом 160 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых или величине 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.