.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
В январе промпроизводство в РФ выросло на 4,6%
Рост промпроизводства в РФ в январе ускорился до 4,6% после 2,7% в декабре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,0%. Рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 7,5% с 5,1% в декабре, в добывающем секторе рост составил 0,8% после снижения на 1,1%
 
Странам БРИКС нужна независимая расчетная система - Силуанов
Страны БРИКС нуждаются в построении собственной системы внешнеторговых расчетов, которая была бы выгодной и недорогой, а также не зависела от политических факторов, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Мы будем предлагать смотреть на вопрос...
 
В 1-м квартале годовая инфляция в РФ может ускориться до 7,6%
Годовая инфляция по итогам первого квартала 2024 года может составить 7,6%, говорится в комментарии ЦБ РФ к среднесрочному макроэкономическому прогнозу. По оценкам Банка России, в 1-м квартале 2024 года инфляция квартал к кварталу с сезонной...
 
В РФ обсуждают отмену порога беспошлинного ввоза покупок из-за рубежа
В конце 2023 года главы государств - участников ЕАЭС одобрили и направили на ратификацию поправки в Таможенный кодекс, которые касаются трансграничной торговли. Например, в союзе появился новый термин - "товары электронной торговли, приобретенные...
 
28 февраля 2024 года 09:44

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали отчеты компаний и статданные. Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 106,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составило 110,9 пункта, а не 114,8 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 115 пунктов с объявленного прежде январского уровня.

Заказы на товары длительного пользования в США, по данным правительства, упали в январе на максимальные с апреля 2020 года 6,1% месяц к месяцу. Снижение в основном обусловлено практически полным отсутствием контрактов на поставки самолетов Boeing. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал уменьшение заказов в прошлом месяце на 5% после спада на 0,3% в декабре. Без учета транспорта январские заказы также сократились на 0,3%.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в декабре подскочил на 6,1% в годовом выражении, максимальными темпами с ноября 2022 года. Аналитики прогнозировали повышение на 6% после ноябрьского подъема на 5,4%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,6%. Инвесторы продолжают ждать публикации в пятницу официальных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг КНР. Японский Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,08%. Вместе с тем южнокорейский индекс Kospi растет на 0,9%, а австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился. Потребительские цены в Австралии в январе выросли на 3,4% в годовом выражении, как и месяцем ранее, согласно официальным данным. Аналитики в среднем прогнозировали январскую инфляцию на уровне 3,6%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов сырья в США на прошлой неделе. По оценкам API, резервы нефти в Штатах увеличились четвертую неделю подряд - на 8,428 млн баррелей. Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в среду в 18:30 мск.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $83,25 за баррель, что на 0,48% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 1,4%, до $83,65 за баррель. Фьючерсы на сорт WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,47%, до $78,50 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,7%, до $78,87 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать сигналы спроса и предложения на рынке, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее на этой неделе президент США Джо Байден выразил надежду на то, что Израиль и ХАМАС, которые ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, смогут достичь соглашения к 4 марта. Однако МИД Катара сообщил во вторник, что стороны пока не договорились ни по одному из основных вопросов.

Наблюдатели тем временем отмечают нехватку предложения на нефтяном рынке в настоящее время. "Это связано с более высоким, чем ожидалось, спросом в Китае и Индии, а также задержкой в транспортировке сырья через Красное море из-за атак йеменских хуситов на суда", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 февраля выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,533 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,544 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,03% и составил 105,99 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 887,1 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СИБУР Холдинг-БО-03" (+0,4%), "Группа ЛСР БО-001P-07" (+0,27%) и "ГК Самолет БО-П11" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-21" (-0,62%), "МТС-001P-20" (-0,35%) и "Сэтл Групп-001Р-03" (-0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "МГКЛ" (MOEX: MGKL) (материнская компания группы "Мосгорломбард") завершило размещение 5-летнего выпуска облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, ей соответствует доходность к погашению на уровне 20,91% годовых, купоны квартальные. Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций компании на 5 млрд рублей и сроком обращения бумаг до 15 лет.

Объем размещения 3-летних облигаций ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) серии 002Р-01 зафиксирован в размере 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 14,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 15,03% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 27 февраля. Техразмещение запланировано на 1 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ООО "Глоракс" 12 марта с 11:00 до 16:00 МСК планирует собрать заявки на 2-летний выпуск облигаций серии 001Р-02 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 19,56% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 15 марта. Выпуск будет доступен для приобретения квалифицированным инвесторам после прохождения теста.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 13-20-го купонов облигаций серии 002Р-05 на уровне 9% годовых. Десятилетний выпуск облигаций на 20 млрд рублей был размещен в марте 2018 года по ставке полугодового купона 7,3% годовых до оферты с исполнением 28 февраля 2024 года.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 23-го купона облигаций 1-й серии на уровне 21,84% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 27-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летнего выпуска объемом 160 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых или величине 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 февраля 2024 года 19:42
Рынок акций РФ поднялся к 3230п по индексу МосБиржи во главе с Polymetal и Магнитом, просела АЛРОСА на финотчете
Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ в среду подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подорожавшей нефти (Brent поднялась к $84 за баррель) и корпоративных новостей; индекс МосБиржи поднялся в район 3230 пунктов во главе с бумагами Polymetal и "Магнита", просели акции "АЛРОСА" на финотчете. Во "втором эшелоне" скорректировались вниз после ралли бумаги (-14,2%), продолжилось снижение расписок Qiwi (-4,4%) после отзыва лицензии у Киви банка.    читать дальше
.
28 февраля 2024 года 19:40
Рубль уверенно вырос к основным валютам в единый день уплаты налогов
Москва. 28 февраля. Доллар США, евро и китайский юань заметно подешевели на Московской бирже по итогам торгов среды; рубль вырос к бивалютной корзине на фоне того, что на сегодняшнее число пришелся единый день уплаты налогов.    читать дальше
.
28 февраля 2024 года 18:58
"Солид Брокер" повысил целевую цену акций Сбербанка до 350 руб
"Солид Брокер" повысил целевую цену обоих типов акций Сбербанка с 347 до 350 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков. "Сбербанк опубликовал сокращенную годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО за 2023 год и по состоянию на 31...    читать дальше
.
28 февраля 2024 года 18:58
Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 28 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день.    читать дальше
.
28 февраля 2024 года 18:33
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price с целевой ценой 437 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Ритейлер Fix Price представил свои операционные и финансовые результаты за 4К23, которые мы считаем нейтральными, -...    читать дальше
.
28 февраля 2024 года 18:03
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций ЮГК
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Южуралзолото" (ЮГК) с прогнозной стоимостью 1 рубль за штуку, что предполагает потенциал роста более 30% от текущего уровня, сообщается в материале старшего аналитика Марии Мартыновой и аналитика Андрея Карагодина. "Компания...    читать дальше
.
28 февраля 2024 года 17:32
"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Московской биржи" и удалив акции "Ренессанс Страхование". Текущий состав топ-10 акций России: "ЛУКОЙЛ", "Мечел" (прив.), "Московская биржа", Ozon, Сбербанк,...    читать дальше
.
28 февраля 2024 года 17:10
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5050-5105п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию среды в диапазоне 5050-5105пунктов со средней внутридневной волатильностью, считает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. Эксперт также отмечает, что в среду будет опубликована уточненная оценка динамики ВВП США за четвертый...    читать дальше
.
28 февраля 2024 года 16:43
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu и Galaxy Entertainment
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Baidu Inc. и Galaxy Entertainment, сообщается в обзоре. "Как следует из опубликованного отчета Baidu за 4К23, выручка выросла на 6% г/г, составив CNY34,9 млрд, скорректированная прибыль на АДА ($3,08) превысила ожидания ($2,48). В...    читать дальше
.
28 февраля 2024 года 16:15
"Финам" рекомендует покупать акции Block с прогнозной ценой $92,6
"Финам" рекомендует покупать акции Block Inc. с прогнозной стоимостью $92,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Акции эмитента за последние двенадцать месяцев сильно отстали от основных...    читать дальше
.
28 февраля 2024 года 15:44
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, дивидендная доходность бумаги по итогам 2023 года может составить 11,5%, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Светланы Аслановой и Елизаветы Лебедевой. "Эмитент за 2023 год заработал рекордную чистую прибыль по...    читать дальше
.
28 февраля 2024 года 15:40
Рубль активно укрепляется к основным валютам в единый день уплаты налогов
Москва. 28 февраля. Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже днем в среду; рубль растет к бивалютной корзине на фоне того, что на сегодняшнее число приходится единый день уплаты налогов.    читать дальше
.
28 февраля 2024 года 15:21
"Финам" снизил рейтинг акций Palo Alto до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Palo Alto Networks с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Никиты Степанова. Прогнозная стоимость указанной бумаги была при этом сохранена экспертами на уровне $305 за штуку. "После нашего недавнего аналитического обзора от...    читать дальше
.
28 февраля 2024 года 15:00
"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: лонг в акциях Henderson против М.Видео-Эльдорадо
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в привилегированных акциях Henderson против "шорта" в бумагах "М.Видео-Эльдорадо", открытую 9 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем парную идею "Лонг...    читать дальше
.
28 февраля 2024 года 14:31
"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку акций ЮГК
"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную оценку акций ЮГК на фоне опубликованных компанией операционных результатов за 2023 год, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. "ЮГК впервые с момента IPO (22 ноября) опубликовал операционные результаты по итогам 2023 года: производство золота...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.