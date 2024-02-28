Котировки ОФЗ-ПД пока останутся под давлением - ПСБ

Давление на котировки ОФЗ-ПД в целом будет сохраняться как минимум в ближайшие несколько недель, покупка корпоративных флоатеров остается актуальной, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходности госбумаг во вторник продолжили плавное восходящее движение - кривая поднялась на 2-3 б.п. Сигналы для роста ожиданий инвесторов по снижению ставки по-прежнему отсутствуют, что давит на котировки. Опубликованные "минутки" ЦБ РФ по сути повторили комментарии главы регулятора на пресс-конференции по итогам заседания 16 февраля. Ключевой сигнал - сохранение жесткой денежно-кредитной политики продолжительное время", - отмечает эксперт.

"Минфин на аукционе в среду вместо короткого классического выпуска предложит ОФЗ-ИН, а также длинный 14-летний выпуск. В условиях сохранения жесткой политики ЦБ и положительной реальной ключевой ставки инфляционные ОФЗ выглядят менее интересно по сравнению с флоатерами - не ожидаем увидеть значимый спрос на ОФЗ-ИН, - указывает Грицкевич. - В целом как минимум в ближайшие несколько недель давление на котировки ОФЗ-ПД будет сохраняться; покупка корпоративных флоатеров в портфель остается актуальной".

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