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Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Li Auto до $56
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Рост промпроизводства в РФ в январе ускорился до 4,6% после 2,7% в декабре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,0%. Рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 7,5% с 5,1% в декабре, в добывающем секторе рост составил 0,8% после снижения на 1,1%
28 февраля 2024 года 09:22
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Li Auto до $56
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Li Auto с $54 до $56 за штуку с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова. "Эмитент представил сильные квартальные результаты, превзойдя ожидания рынка, однако дал прогноз на первый квартал 2024 года ниже консенсуса. Компания успешно удерживает маржу на высоком уровне, несмотря на усиление скидок в секторе и остается самым популярным брендом в сегменте премиальных автомобилей в КНР. Отдельные опасения вызывает низкий прогноз на 1К24, однако он скорее связан с сезонностью (слабый спрос в январе-феврале из-за новогодних праздников и запланированное ежегодное снижение субсидирования покупок электромобилей), чем с конкуренцией со стороны новых автопроизводителей, так как падение продаж наблюдается во всем секторе, - указывает эксперт. - Анонс новых моделей, в том числе более дешевого Li L6 и чистых электромобилей, может поддержать восстановление спроса в последующих кварталах. На данный момент Li Auto сохраняет самую сильную позицию в китайском секторе EV". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-LI/AUTO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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