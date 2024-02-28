Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Li Auto до $56

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Li Auto с $54 до $56 за штуку с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Романа Лукьянчикова.

"Эмитент представил сильные квартальные результаты, превзойдя ожидания рынка, однако дал прогноз на первый квартал 2024 года ниже консенсуса. Компания успешно удерживает маржу на высоком уровне, несмотря на усиление скидок в секторе и остается самым популярным брендом в сегменте премиальных автомобилей в КНР. Отдельные опасения вызывает низкий прогноз на 1К24, однако он скорее связан с сезонностью (слабый спрос в январе-феврале из-за новогодних праздников и запланированное ежегодное снижение субсидирования покупок электромобилей), чем с конкуренцией со стороны новых автопроизводителей, так как падение продаж наблюдается во всем секторе, - указывает эксперт. - Анонс новых моделей, в том числе более дешевого Li L6 и чистых электромобилей, может поддержать восстановление спроса в последующих кварталах. На данный момент Li Auto сохраняет самую сильную позицию в китайском секторе EV".

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