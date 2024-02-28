Задача индекса Мосбиржи до конца февраля - удержать 3200п - БКС Экспресс

Задача индекса Мосбиржи до конца текущего месяца - удержать уровень 3200 пунктов, тогда в марте может реализоваться план подъема на верхнюю границу полугодового боковика 3000-3300 пунктов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи во вторник "остывал" после ралли понедельника. Обороты торгов резко упали до 60 млрд руб., что отражает стадию консолидации перед очередным рывком. По нашим оценкам, состоявшийся быстрый выкуп глубокой просадки рынка на фоне нереализованных страхов перед санкциями США и ЕС говорит о силе фондовых "быков", - пишет аналитик в обзоре. - С технической точки зрения на волне недельных распродаж область 3150-3200 устояла, а краткосрочный уход под нижнюю границу узкого январского боковика оказался вновь проколом. Накануне отмечалось локальное сопротивление на 3220 пунктах, пройти сходу вверх его не смогли, ушли в плоскую коррекцию. Задача-минимум до конца месяца - удержаться выше планки 3200 пунктов. В дальнейшем (при забросе над 3220 пунктами) вновь активируется план движения на годовые максимумы, они же - верхняя граница полугодового широкого боковика 3000-3300 пунктов. Видимо, это вопрос марта".

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