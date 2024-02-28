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28 февраля 2024 года 09:08

Brent торгуется около $83,3 за баррель

Уолл-стрит закрылась без единой динамики по итогам торгов во вторник. Рынки акций крупнейших стран АТР не показывают единой динамики в среду. Цены на нефть опускаются в среду утром.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали отчеты компаний и статданные.

Индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 106,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составило 110,9 пункта, а не 114,8 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 115 пунктов с объявленного прежде январского уровня, по данным Trading Economics.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic (SPB: CLGX) Case-Shiller, в декабре подскочил на 6,1% в годовом выражении, максимальными темпами с ноября 2022 года. Аналитики прогнозировали повышение на 6% после ноябрьского подъема на 5,4%.

Заказы на товары длительного пользования в США, по данным правительства, упали в январе на максимальные с апреля 2020 года 6,1% месяц к месяцу. Снижение в основном обусловлено практически полным отсутствием контрактов на поставки самолетов Boeing Co. (SPB: BA), акции которой подорожали на 0,4% во вторник. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагал уменьшение заказов в прошлом месяце на 5% после спада на 0,3% в декабре. Без учета транспорта январские заказы также сократились на 0,3%.

Капитализация Zoom Video Communications (SPB: ZM) подскочила на 8%. Компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, вернулась на прибыльный уровень в минувшем финквартале, а также объявила о программе выкупа акций объемом до $1,5 млрд.

AutoZone (SPB: AZO) во втором финансовом квартале увеличила чистую прибыль и выручку лучше ожиданий аналитиков. Рыночная стоимость сети магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров повысилась на 6,7%.

Бумаги Macy''s Inc. (SPB: M) прибавили в цене 3,4%. Компания планирует закрыть 50 неприбыльных универмагов до конца текущего финансового года, начавшегося 4 февраля. При этом в четвертом квартале минувшего фингода она зафиксировала чистый убыток, в том числе из-за расходов на реструктуризацию операций, а квартальная выручка уменьшилась на 2%.

Котировки акций фармацевтической Viking Therapeutics взлетели более чем вдвое, на 121%, благодаря положительным результатам испытаний ее препарата для снижения веса.

Капитализация Lowe''s Cos. (SPB: LOW) увеличилась на 1,8%. Владелец второй по величине в США сети магазинов товаров для дома получил скорректированную прибыль и выручку в минувшем финквартале выше прогнозов аналитиков.

Производитель продуктов питания J.M. Smucker Co. (SPB: SJM) в третьем квартале 2024 фингода сократил чистую прибыль на 42%. Его акции подешевели на 2,1%.

Рыночная стоимость UnitedHealth Group (SPB: UNH) уменьшилась на 2,3% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на источники о начале антимонопольного расследования в отношении этой крупнейшей в США компании сферы медицинского страхования. Министерство юстиции общается с представителями секторов, где работает UnitedHealth, и пытается выяснить, как ее M&A-активность могла повлиять на конкурентов и потребителей.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,25% и составил 38972,41 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 0,17% - до 5078,18 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,37% и составил 16035,3 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные и новости компаний.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,6%.

Инвесторы продолжают ждать публикации в пятницу официальных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе и сфере услуг КНР.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Country Garden Services Holdings, дешевеющие на 4,9%.

Также заметно снижается капитализация Longfor (-4,3%), Anta Sports Products (-3,7%), Li Ning (-3,5%), Trip.com (-2,9%), WuXi AppTec (-2,8%), China Resources Land (-2,6%), CSPC Pharmaceutical Group (-2,5%), Xinyi Solar Holdings (-2,3%) и Lenovo (-2,1%).

Акции New World Development дорожают на 8,2%, Henderson Land Development - на 4,3%, Sun Hung Kai Properties - на 4,3%, Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.- на 3,6%, Li Auto (SPB: LI) - на 3,5%, Hang Lung Properties - на 3,1%.

Разработчик видеоигр NetEase Inc. (SPB: NTES) наращивает рыночную стоимость на 5,6% после новостей о получении регуляторного одобрения на выпуск мобильной версии одной из самых популярных в Китае компьютерных игр Naraka Bladepoint. В четверг рынок также ждет квартальный отчет компании.

Японский Nikkei 225 почти не меняется.

Правительство Японии пересмотрело декабрьское значение индекса опережающих экономических индикаторов страны с повышением до 110,2 пункта против изначально объявленных 110 пунктов. В ноябре он находился на семимесячном минимуме в 108,1 пункта. Индекс отражает перспективы экономики на несколько месяцев вперед с учетом данных о рынке труда и настроениях потребителей.

В четверг станет известна статистика розничных продажах в Японии за январь, в пятницу - данные о безработице за тот же месяц.

Заметнее всех в составе Nikkei прибавляют в цене бумаги DeNA, дорожающие на 24,5% на новостях о совместном проекте с Pokemon Company, разработчиком игр о покемонах.

Рыночная стоимость Tokyo Electric Power увеличивается на 7,2%, Fujikura - на 6,5%, CyberAgent - на 5,5%, Mitsubishi Estate - на 4%, Oji Holdings - на 3,8%, M3 - на 3%, Sumitomo Chemical - на 2,9%.

Капитализация Omron сокращается на 4,7%, Renesas Electronics - на 2,5%, SCREEN Holdings - на 2,3%, Mitsubishi Heavy Industries - на 2,2%, Mitsui Fudosan - на 2%, Nidec и Nikon - на 1,8%.

Акции Sony Group дешевеют на 0,4% после новостей о планах ее подразделения, выпускающего игровые приставки PlayStation, сократить 900 рабочих мест, или 8% штата.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,9%.

Цена акций Hyundai Motor увеличивается на 8%, Posco - на 3,2%, Korean Air Lines - на 0,2%, Samsung Electronics - на 0,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился.

Потребительские цены в Австралии в январе выросли на 3,4% в годовом выражении, как и месяцем ранее, согласно официальным данным. Аналитики в среднем прогнозировали январскую инфляцию на уровне 3,6%, сообщает Trading Economics.

Бумаги BHP подешевели на 0,2%, Rio Tinto - подорожали на столько же.

Цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших уверенный рост запасов сырья в США на прошлой неделе.

По оценкам API, резервы нефти в Штатах увеличились четвертую неделю подряд - на 8,428 млн баррелей.

Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в среду в 18:30 мск.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $83,28 за баррель, что на $0,37 (0,44%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,12 (1,4%), до $83,65 за баррель.

Фьючерсы на сорт WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,3 (0,38%), до $78,57 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,29 (1,7%), до $78,87 за баррель.

Трейдеры продолжают оценивать сигналы спроса и предложения на рынке, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден выразил надежду на то, что Израиль и ХАМАС, которые ведут переговоры о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, смогут достичь соглашения к 4 марта. Однако МИД Катара сообщил во вторник, что стороны пока не договорились ни по одному из основных вопросов.

Наблюдатели тем временем отмечают нехватку предложения на нефтяном рынке в настоящее время. "Это связано с более высоким, чем ожидалось, спросом в Китае и Индии, а также задержкой в транспортировке сырья через Красное море из-за атак йеменских хуситов на суда", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн, слова которого приводит Market Watch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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