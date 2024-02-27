Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 27 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,63% от номинала (доходность - 9,68% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - их котировки остались на уровне 66,44% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,48% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 330 базисных пунктов - до 50,88% от номинала (его доходность выросла на 63 базисных пункта, составив 10,91% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 33 базисных пункта, подорожав до 80,13% от номинала (их доходность снизилась на 18 базисных пунктов, составив 14,89% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году остались на уровне предыдущего дня - 65,76% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 17,86% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали за день всего на 1,5 базисного пункта - до 68,46% от номинала (доходность не изменилась, составив 13,01% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,26% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании публикации важной макроэкономической статистики.

Рынок ждет пересмотренных данных о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчета о доходах и расходах американцев за январь, включающего в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эта статистика будет опубликована в среду и четверг соответственно.

Согласно опубликованным 27 февраля правительством США данным, заказы на товары длительного пользования в стране упали в январе на максимальные с апреля 2020 года 6,1% месяц к месяцу. Снижение в основном обусловлено практически полным отсутствием контрактов на поставки самолетов Boeing. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал уменьшение заказов в прошлом месяце на 5% после спада на 0,3% в декабре. Без учета транспорта январские заказы также сократились на 0,3%.

В свою очередь индекс потребительского доверия в США в феврале снизился до 106,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индекса составило 110,9 пункта, а не 114,8 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 115 пунктов с объявленного прежде январского уровня.