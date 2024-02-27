"КИТ Финанс Брокер" повысил прогнозную цену акций МТС до 323,4 руб

Аналитики "КИТ Финанс Брокер" повысили прогнозную цену акций "МТС" до 323,4 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 15% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Рекомендация для бумаг "МТС" сохранена на "уровне "покупать".

"Темпы роста бизнеса компании в 2023 году ускорились относительно кризисного 2022 года, - отмечают эксперты. - По нашей оценке выручка за 2023 год составит примерно 611 млрд рублей, против 541 млрд рублей в 2022 году. Это в первую очередь связано с восстановлением рынка связи, темпы роста которого в 2023 году составили около 5% и стали одними из самых высоких за последние несколько лет".

Также аналитики подчеркивают, что компания успешно развивает новые направления бизнеса: рекламный бизнес, облачные сервисы, финтех и МТС банк.

"По нашим оценкам, к 2026 году выручка компании увеличится до 810 млрд рублей, с текущих 541 млрд рублей, - прогнозируют стратеги инвесткомпании. - Основными драйверами станут новые сегменты бизнеса компании, которые в течении ближайших 5 лет могут увеличить свою долю в выручке до 40%. Мы считаем акции "МТС" интересными к покупке, благодаря росту бизнеса за счет удачной трансформации, а также ввиду того, что "МТС" остается одной из интересных и стабильных дивидендных историй на российском рынке".

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