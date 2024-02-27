Возможно ослабление рубля до 92,5 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Возможно ослабление рубля до 92,5 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Курс рубля относительно доллара и юаня за прошедшую неделю не изменился, оставшись на уровне 92 за доллар и 12,8 за юань, - напоминают аналитики Анатолий Трифонов и Василий Буянов. - При этом рубль торговался с повышенной волатильностью накануне новых санкционных пакетов от США, ЕС и Великобритании. На этой неделе ожидаем выхода основной макроэкономической статистики за январь (безработица, промышленное производство, розничные продажи) и протокола обсуждения решения по ключевой ставке Банка России. При укреплении доллара допускаем ослабление рубля до уровня 92,5 руб./$1. Относительно юаня ожидаем курсовой стабильности, но в условиях тонкого валютного рынка возможны расхождения в динамике курса юаня к рублю и кросс-курса".

Эксперты "БКС МИ" также отмечают, что с 22 по 24 февраля западные страны публиковали новые пакеты санкций против российской экономики и ее военно-промышленного комплекса. Рубль столкнулся с давлением на фоне ожиданий, что Национальный клиринговый центр (НКЦ) попадет в санкционные списки. Из-за роста волатильности в отдельные моменты курс рубля опускался ниже 100 руб./$1. Однако подавляющее большинство санкций носили индивидуальный или секторальный характер и не оказали значительного эффекта на макроэкономическую ситуацию, а санкций против НКЦ введено не было. После публикации новых ограничительных мер рубль быстро скорректировался до уровней, наблюдавшихся в начале недели.

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