"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает перспективы цены акций "Ростелекома" на фоне сильной отчетности компании за 2023 год, сообщается в комментарии.

"Ростелеком" по итогам 2023 года укрепил позиции как игрок №3 по абонентской базе и мобильной сервисной выручке в России, - пишут аналитики. - Доля цифровых продуктов в выручке достигла 22%, став второй по значимости статьей дохода после мобильной связи, а количество активных пользователей Wink в ОТТ-среде превысило 14,8 млн, что на 306% выше 2022 года. По итогам 2023 года "Ростелеком" заработал своим акционерам 12,1 рубля чистой прибыли на акцию, или 13,8% доходности акционеров. Мы ожидаем, что компания может выплатить дивиденды за 2023 год ориентировочно в 5,5-6 рублей на одну акцию, что соответствует 6,2-6,8% дивидендной доходности по обыкновенным акциям и 7,5-8,1% по привилегированным акциям на утро 27 февраля. С учетом темпов роста финансовых показателей компании мы позитивно смотрим на акции "Ростелекома".

В 2024 году компания планирует раскрыть новые стратегические приоритеты до 2030 года, планы по росту бизнеса и увеличению стоимости компании, отмечают эксперты "Газпромбанк Инвестиции". Вместе со стратегией также ожидается обновление дивидендной политики "Ростелекома", которая будет сопряжена с реализацией стратегических целей компании. При этом в феврале текущего года стало известно, что "Ростелеком" планирует провести в 2024 году IPO одной из своих дочерних компаний, однако конкретная компания названа не была.

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