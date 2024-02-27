Вероятна стабилизация котировок золота около $2000-2100 за унцию в ближайшие недели - Альфа-банк

Вероятна стабилизация котировок золота около $2000-2100 за унцию в ближайшие несколько недель, полагают аналитики Альфа-банка.

"Цены на золото стабилизировались; рынок ждет более определенных сигналов о возможных сроках начала снижения ставки ФРС США, - отмечают эксперты банка. - Позитивная макроэкономическая статистика из США является негативным фактором для рынка золота, поскольку предполагает, что период высоких процентных ставок может затянуться. В ближайшие несколько недель мы ожидаем стабилизации цен на золото в диапазоне около $2000-2100 за унцию и по-прежнему конструктивно оцениваем перспективы ЮГК. Между тем "Полюс" планирует в четверг опубликовать операционные и финансовые показатели за 2023 год".

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