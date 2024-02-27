Акции ЛСР сохраняют долгосрочный потенциал роста - "Велес Капитал"

Акции "Группы ЛСР" сохраняют долгосрочный потенциал роста, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Акции "ЛСР" в понедельник подскакивали более чем на 7% и достигли максимума с июля 2023 года, войдя в зону краткосрочной и среднесрочной перекупленности, отмечает Кожухова. Аналитик допускает, что повышенный интерес к бумагам был связан с отсутствием западных санкций и ожиданиями выплаты итоговых дивидендов за 2023 год.

"С технической точки зрения акции "ЛСР" сохраняют потенциал долгосрочного повышения и при стабилизации выше максимума 2023 года 880 руб. могут взять курс на пики 2020 года (1000 руб.) и 2017 года (1065 руб.), возможно, после периода нисходящей коррекции, - пишет эксперт. - При фиксации прибыли от текущих уровней ближайшими поддержками для котировок станут уровни 845 руб., 817,50 руб. и 790 руб. - последний актуален в том числе для оценки актуальности среднесрочного бычьего тренда. Удачный для застройщиков в целом 2023 год говорит о высокой вероятность щедрых дивидендов компании и способствует сохранению её фундаментальной привлекательности. В частности, на данный момент известно, в 2023 году "ЛСР" более чем удвоила стоимость заключенных новых контрактов, которая достигла 216 млрд руб. против 93 млрд руб. годом ранее".

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