"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ЛСР с целью 1000 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "Группы ЛСР" с целевой ценой 1000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования на май 2024 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10%, сообщается в комментарии.

Аналитики ожидают позитивную динамику обыкновенных акций "ЛСР" к моменту объявления дивидендов за счет ожиданий инвесторов о более крупном размере дивидендов.

"Исторически складывалось так, что "ЛСР" платила 78 рублей на акцию дивидендов, а в годы, когда платила меньше, выкупала акции, - напоминают эксперты. - Размер дивидендов часто совпадал с размером чистой прибыли по РСБУ на акцию. То есть можно сделать вывод, что поднимаемые с дочерних обществ деньги на головную компанию были базой для распределения дивидендов. По отчету РСБУ за девять месяцев 2023 года можно увидеть, что чистая прибыль на акцию составила 318 рублей при текущей стоимости бумаг в размере 870 рублей. То есть "ЛСР" в 2023 году поднимает с дочерних обществ намного больше средств, чем раньше. Это может говорить о том, что "ЛСР" намерена заплатить дивиденды больше, чем стандартные 78 рублей на акцию".

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