Ростелеком продолжит увеличивать темпы роста выручки в 2024 году - "Солид Брокер"

"Ростелеком" продолжит увеличивать темпы роста выручки в 2024 году, покупка его акций - самый дешевый вход в IT-бизнес, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Ростелеком" объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2023 года. по данным консолидированной отчетности по МСФО, отмечают аналитики. Выручка по сравнению с IV кварталом 2022 года выросла на 9%, до 209,3 млрд руб., чистая прибыль составила 1,9 млрд руб. против 3,9 млрд руб. за IV квартал 2022 года. Капитальные вложения выросли на 51%, до 69,9 млрд руб. (33,4% от выручки).

"Ростелеком" довольно неплохо перестроил бизнес с 2018 года, - пишут эксперты. - Теперь почти 22% выручки составляют классические продукты IT-компаний: услуги дата-центров, облачные услуги, софт кибербезопасности, государственные цифровые сервисы, а также онлайн-кинотеатр Wink. Это позволяет не только наращивать выручку, но и увеличивать маржинальность. Текущая оценка выглядит довольно низкой: EV/OIBDA 3х, P/E 5.7х. По итогам 2023 года мы ожидаем дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли, что в пересчете на оба типа акций составляет 6,06 рубля (8,2% дивдоходность на преф)".

На взгляд аналитиков "Солид Брокер", "Ростелеком" сейчас является самым дешевым входом в IT-бизнес, при этом ожидается, что компания и в 2024 году продолжит увеличивать темпы роста выручки и маржинальность. В перспективе также эксперты допускают, что часть бизнеса "Ростелекома" может выйти на IPO, что поможет раскрыть недооценку.

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