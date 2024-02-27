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27 февраля 2024 года 13:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 7475 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 7475 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,7%, стоп-приказ: 6990 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "По данным последней отчетности, чистая прибыль компании (г/г) увеличилась на 12,9%, выручка - на 6,1%, а количество магазинов достигло 28707 штук", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения котировки пробили февральский уровень сопротивления в 7425 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6990 руб. риск на портфель составит 0,45%", - указывают в "Финаме". "Магнит" - одна из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидер по количеству магазинов и географии их расположения. Компания представлена в около 4218 населенных пунктах, ежедневно ее магазины посещают более 16 млн человек. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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