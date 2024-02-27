Позитивные среднесрочные триггеры для акций Ростелекома - дивиденды, новая стратегия, IPO одной из "дочек" - "Мои Инвестиции"

Позитивными среднесрочными триггерами для котировок акций "Ростелекома" являются объявление дивидендов, принятие новой стратегии и подготовка IPO одной из дочерних компаний, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова.

"Ростелеком" опубликовал финансовые результаты за IV квартал 2023 года в рамках ожиданий. По нашим оценкам, акции эмитента торгуются с привлекательным мультипликатором EV/EBITDA на 2024 год на уровне 2,5x, что предполагает дисконт к "МТС" более 30%, - указывают эксперты в обзоре. - Мы считаем, что ключевыми среднесрочными триггерами для котировок бумаг эмитента должны стать объявление дивидендов (дивиденды за 2023 год могут составить 6,5 руб. на акцию, что предполагает доходность на уровне 7,3% по обыкновенным акциям и 8,7% по привилегированным акциям), принятие новой стратегии (которая, как мы полагаем, будет отражать дальнейшее ускорение роста цифрового бизнеса), вместе со стратегией ожидается и принятие обновленной дивидендной политики и возможное проведение IPO одной из дочерних компаний группы в текущем году (подробности сделки не разглашаются, но мы полагаем, что такое IPO может также способствовать раскрытию стоимостного потенциала цифрового бизнеса "Ростелекома" и, как следствие, переоценке акций компании)"

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