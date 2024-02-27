SberCIB обновил топ дивидендных российских акций

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, добавив "Северсталь", "ЛСР" и Etalon, сообщается в материале инвестбанка.

Таким образом, в текущий состав списка вошли "Магнит", "ЛУКОЙЛ", "Совкомфлот", "Татнефть", Сбербанк, "префы" "Транснефти", "Северсталь", "Группа ЛСР" и Etalon.

"В январе зимний дивидендный сезон подошел к концу, по большинству бумаг из нашей подборки были выплачены промежуточные дивиденды. Теперь мы включаем в подборку три компании исходя из ожиданий дивидендных выплат летом 2024 года: "Северсталь", "Группу ЛСР" и Etalon, - указывают эксперты. - "Северсталь" стала первой из сталелитейных компаний, которая после двухлетней паузы в дивидендных выплатах возобновила их. Компания объявила дивиденды за 2023 год в размере 191,51 руб. на акцию (доходность - 11%). Доходность по всем дивидендам компании, выплачиваемым в 2024 году, может достичь 16%. Etalon опубликовала сильные операционные результаты за январь. Если компания завершит редомициляцию и возобновит дивидендные выплаты в ближайшее время, дивидендная доходность по ее распискам может составить около 10%. В 2023 году продажи "Группы ЛСР" достигли исторического максимума. Если на фоне сильных финансовых результатов компания повысит дивидендные выплаты, котировки бумаги могут вырасти".

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