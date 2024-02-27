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27 февраля 2024 года 11:45

Рынок акций РФ утром превысил 3220п по индексу МосБиржи во главе с Мечелом

Москва. 27 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил подъем по большинству blue chips на фоне оптимизма инвесторов в отношении умеренного санкционного давления Запада на Россию, а также на фоне подорожавшей нефти (Brent вновь нацелилась на $83 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3220 пунктов во главе с бумагами "Мечела" и самой "Мосбиржи".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3223,88 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1102 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 92,17 рубля (-0,21 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+2,5%), "Московской биржи" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1% и +1,3% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,9% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", поддержку рынку акций РФ оказывают остаточный оптимизм начала недели. Перспективы сильного подъема котировок сохраняют отдельные компании на своих корпоративных новостях. Во вторник на заседании совета директоров МТС Банка будет рассматриваться вопрос о дроблении акций в рамках подготовки к потенциальному IPO.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поводом для агрессивных покупок с начала недели стала санкционная тема: ограничения коснулись ряда компаний и оказались для них не критическими. По ряду эмитентов, таким как "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) и "ПИК", они были и вовсе бессмысленными. Более болезненными санкции будут для "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), но наверняка компания прорабатывала такой вариант и у нее есть разработанные заготовки на этот случай, считает эксперт.

Внешний фон во вторник можно назвать позитивным. Нефть так и не стала тестировать на прочность поддержку $80 за баррель и во вторник движется вверх - к $83 за баррель. По нефти пока сохраняется "боковик" с границами $80-83 за баррель, но шансов на выход "черного золота" из данного коридора больше вверх, чем вниз, полагает Антонов.

Индексу МосБиржи в случае коррекционного отката важно удержать отметку 3200 пунктов, чтобы в дальнейшем оттолкнуться от нее для движения к мощному сопротивлению 3280 пунктов. Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и сценарий повторной попытки пойти в сторону 3000 пунктов, но это пока видится маловероятным, считает представитель компании "Алор брокер".

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, рынок акций РФ во вторник сохранит восходящую динамику, индекс МосБиржи может достичь отметки 3240 пунктов на фоне неоправдавшихся опасений, связанных с новыми антироссийскими санкциями Запада. "С оптимизмом смотрим на акции нефтегазовых и ИТ-компаний. Не исключено, что сегодня лучше рынка могут быть также акции "Мечела", которые в последнее время сильно упали", - отмечает аналитик.

Бумаги компаний, подпавшие под ограничения США, проявили устойчивость (за исключением "префов" "Мечела"). Акции Сбербанка вновь поднялись выше отметки 290 руб., и вероятно продолжение роста в преддверии публикации финансовой отчетности банка 29 февраля. На этом фоне акции банка могут достичь "круглого" уровня 300 рублей, считает Головинов.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, на китайском рынке акций во вторник сохранились опасения по поводу замедления экономики КНР, так как растут призывы к значительным бюджетным стимулам перед сессией законодателей в Пекине на следующей неделе. Недостаток стимулирования может вызвать нестабильность в китайской экономике, особенно в момент, когда мировые центральные банки сдвигают на более поздний период начало снижения ставок.

Российский фондовый рынок начал неделю с уверенного восстановления. Новые санкции США, введенные в минувшую пятницу, вряд ли критичны для большинства российских компаний, даже для тех, кто экспортирует основную часть своей продукции. Таким образом российский рынок акций показал устойчивость, и не ожидается, в том числе, серьезного падения рубля, считает эксперт.

В США накануне индексы акций снизились на 0,1-0,4%, трейдеры заняли выжидательную позицию перед публикацией ряда важных статданных.

В центре внимания инвесторов на этой неделе - пересмотренные данные о динамике ВВП США за IV квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за январь, включающий в себя ключевой индикатор инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эта статистика будет опубликована в среду и четверг соответственно.

Эксперты Goldman Sachs изменили прогноз для траектории базовой процентной ставки ФРС на текущий год после недавних заявлений руководителей Федрезерва и протокола январского заседания американского ЦБ. Goldman теперь ожидает, что ставка будет уменьшена четыре раза в 2024 году, а не пять, как предполагалось ранее. Первое снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) ожидается в июне.

Данные министерства торговли США, обнародованные в понедельник, показали менее значительный, чем ожидалось, рост продаж новостроек в стране в прошлом месяце.

Продажи новых домов в Штатах в январе увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 661 тыс. в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 651 тыс. новостроек, а не 664 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения продаж в январе на 2,4% с ранее объявленного декабрьского уровня - до 680 тыс., по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,01%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), стагнируют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 остаются на уровне понедельника) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы также топчутся на месте).

Потребительские цены в Японии в январе выросли на 2,2% в годовом выражении, что является минимальным подъемом с марта 2022 года. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) увеличились на 2%. В результате инфляция опустилась до целевого уровня Банка Японии в 2% после того, как на протяжении 21 месяца подряд она превышала его. Аналитики ожидали в прошлом месяце повышения этого показателя на 1,8%, по данным Trading Economics.

Японский индекс Nikkei 225 на новости об ослаблении инфляции достиг исторического максимума, однако затем скорректировался вниз.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются продолжить рост.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $82,78 за баррель (+0,3% и +1,1% накануне), апрельская цена WTI - $77,81 за баррель (+0,3% и +1,4% в понедельник).

Повышение предложения нефти в этом году замедлится по сравнению с прошлым, полагает Международное энергетическое агентство.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,11 млрд рублей (из них 2,51 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,07 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 981,5 млн рублей на акции "Московской биржи").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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