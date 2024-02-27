SberCIB подтверждает позитивную оценку акций ЮГК

SberCIB Investment Research подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Южуралзолото" (ЮГК), сообщается в материале старшего аналитика Марии Мартыновой и аналитика Андрея Карагодина.

"США в прошедшую пятницу ввели новые санкции против ряда российских публичных горно-металлургических предприятий (ЮГК, "Мечела" и "ТМК"). Мы считаем, что санкции ограниченно повлияют на этих эмитентов. У компаний было достаточно времени для адаптации бизнес-процессов и цепочек поставок к возможным ограничениям с учетом опыта других металлургов, которые ранее попали под санкции. Скорее всего, основными последствиями будут усложнение экспортных маршрутов, умеренное увеличение дисконтов на экспортных рынках и некоторые трудности при закупках иностранного оборудования. Однако мы не ожидаем значительного влияния санкций, поскольку вышеупомянутые компании получают большую часть выручки и закупают основное оборудование в России. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на ЮГК", - пишут эксперты.

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