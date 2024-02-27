SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Совкомфлота

SberCIB Investment Research подтверждает долгосрочную позитивную оценку акций "Совкомфлота" и сохраняет оценку "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 161 рубля за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева.

"Министерство финансов США 23 февраля включило в SDN-список "Совкомфлот" и четырнадцать его танкеров для перевозки нефти. По мнению властей США, эти суда использовались для торговли нефтью по ценам выше установленного "потолка". При этом Управление по контролю за иностранными активами при Минфине США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую операции со всеми другими судами, принадлежащими эмитенту. Под санкции также попало совместное предприятие "Совкомфлота" и "НОВАТЭКа" - Smart LNG, которое было создано для управления газовозами для экспортных перевозок сжиженного природного газа в рамках проекта "Арктик СПГ 2", - указывают эксперты. - В целом мы расцениваем новости как умеренно негативные и не исключаем краткосрочного давления на котировки акций "Совкомфлота", однако в долгосрочной перспективе подтверждаем позитивный взгляд на акции компании и сохраняем оценку "покупать" с целевой ценой 161 рубль за бумагу".

"Санкции, вероятно, создадут определенные трудности для операционной деятельности и взаимодействия с зарубежными компаниями (терминалами, ремонтными предприятиями и т.п.) в краткосрочной перспективе. Смягчающим фактором является то, что прямые санкции введены только в отношении примерно 11% собственного флота компании. С учетом дефицита танкеров класса Aframax в мире, особенно на фоне напряженной ситуации в Красном море, в среднесрочной перспективе эффект санкций, по нашему мнению, будет нивелирован благодаря выстраиванию альтернативных схем перевозки с большим числом посредников и усложнением их структуры. Итоговым эффектом санкций, скорее всего, станет рост расходов на логистику, который будет переложен на клиентов компании с учетом дефицита флота", - пишут аналитики инвестбанка в материале.

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