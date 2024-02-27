Курс рубля может закрепиться на уровне 92 руб./$1 во вторник - SberCIB

Курс рубля может закрепиться на уровне 92 руб./$1 на торгах во вторник на фоне благоприятных условий, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Интерес во вторник будут представлять недельные данные Американского института нефти (API) по запасам нефти в США. По нашим прогнозам, цена нефти марки Brent в течение дня может быть в интервале $82-83 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

"Минфин во вторник объявит параметры еженедельных аукционов. Мы ждем, что ведомство вновь предложит два номинальных выпуска (один на коротком участке кривой и один на длинном). В среду предстоит погашение ОФЗ-26223 на сумму 340 млрд руб., что поддержит вторичный рынок и увеличит спрос на аукционах. Мы считаем, что в ближайшие дни доходности могут снизиться на несколько базисных пунктов", - отмечают в SberCIB.

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