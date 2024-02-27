Рубль имеет больше шансов на укрепление до 90 руб./$1 - БКС Экспресс

Технически и фундаментально национальная валюта имеет больше шансов на дальнейшее укрепление в сторону уровня 90 руб./$1, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Курс доллара опустился ниже 92,5 руб./$1. Технически это значимо - переход планки под контроль участников на укрепление нацвалюты повышает вероятность развития хода поближе к 90 руб./$1. Фундаментально за рубль стоят факторы жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ, сдавливающие спрос на валюту под импорт, и нормативы репатриации выручки экспортеров, увеличивающие общее предложение валюты на рынке. В ближайшие месяцы вариант девальвации по-прежнему не рассматривается, а скачки валютных пар относим к скоротечной биржевой волатильности", - пишет аналитик в обзоре.

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